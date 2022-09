Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2. Chaque (milieu de) semaine, les journalistes et correspondants sportifs de l’Avenir Verviers vous concocteront un onze inédit (sans oublier le coach et les réservistes), de quoi épingler les performances des uns et des autres.

L’équipe régionale de cette semaine. ©EdA

Derrière

Dans les buts, Jonathan Leruth (Battice B, P4F). Il est l’homme en forme de ce début de saison du côté de Battice B. Il a une nouvelle fois rendu une copie parfaite lors de la victoire 0-1 à Cornesse B. Devant lui, Youri Bonnechère (Raeren-Eynatten, D3B ACFF). Tour centrale de la défense raerenoise, le grand Youri a livré une prestation autoritaire: des duels gagnés à la pelle et de longues relances précises. À ses côtés, Anthony Niro (Aubel, P1). Son papa de coach, Tony Niro, voulait un gars qui "gueule" pour diriger sa défense… Anthony a très bien rempli ce rôle pour guider ses coéquipiers.

Florian Samray (Malmedy, P1) le back droit des Dragons, était à l’assist sur le premier but des siens, un beau centre. En plus de cela, il a été intraitable défensivement et son opposant n’est pas parvenu à le déborder. Pour son premier match de la saison, Thomas Schnackers (Hombourg, P1) a été très solide et Hombourg a gardé le zéro derrière.

Milieu

Tom Cornet (La Calamine, D3B ACFF) est toujours dans les bons coups défensifs et offensifs. Il apporte le 0-1 contre Rochefort. Le jeune médian Lorcan Gauthy (Sart, P2C) a été omniprésent samedi soir contre Franchimont. Il a récupéré un paquet de ballons et gagné de nombreux duels.

À droite, Sakah Stochkov (Raeren-Eynatten, D3B ACFF). De l’impact physique, de nombreux ballons touchés, il est au pré-assist sur le but de Jeremy Bong. À 18 ans à peine, Lény Meessen (La Calamine B, P2C) s’est installé dans le onze calaminois et livre un excellent début de saison. Ce week-end, il a été une nouvelle fois très bon.

Attaque

Carmelino Nito (Butgenbach, P3D) a planté les quatre buts lors de la victoire (4-0) face à Jalhay et il s’est même permis le luxe de louper un penalty.

L’avant-centre des Dragons, Adrien Crosset (Malmedy, P1) a inscrit les deux buts de son équipe dont un superbe coup-franc. Ça lui fait déjà 5 buts, et le place en tête du classement des buteurs de P1.

Sur le banc, mais…

Amaury Joiris (La Calamine, D3B ACFF), Romain Leroy (Olne, P2B), Alex D’Acquisto (Elsaute B, P3D), Émile Larue (FC Trois-Frontières B, P4F) et Abdou Akdim (Dison, D2 ACFF) auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

Michel Schwontzen (Hombourg, P1) a su insuffler à son équipe réalisme et solidité défensive contre Melen, dimanche. Résultat, Hombourg l’a emporté 0-1, remportant ainsi trois précieux points.