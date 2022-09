En P2B, « le titre se jouera entre Herve et nous », pensent les dames de Xhoffraix

Un 7-2 bien tassé: face à Herstal, qui restait sur 5 succès et 1 seul revers, les dames de Xhoffraix ont prouvé qu’elles ont leur place en haut du classement. Troisièmes à deux unités du leader hervien et d’Ellas (mais avec deux rencontres disputées de moins que ces dernières), elles se positionnent comme réelles candidates aux lauriers. "Nous aimerions jouer la tête et nous avon s les capacités de le faire. Le titre se jouera sûrement entre Herve et nous. Même si Trooz n’est pas non plus une équipe facile à jouer", souligne la capitaine Alice Favarin (22 ans), présente depuis la création de l’équipe en 2015. "Bon, rien n’est joué à ce stade du championnat, mais nous sommes dans un bon rythme."