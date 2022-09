Découvertes pour Eloïse Rahir et Florent Mohring

"Très vite, nous nous sommes rendu compte que trois pays seulement avaient réellement joué le jeu", nous confiait à son retour Frédéric Mohring, papa de Florent et coach des deux jeunes pilotes qui découvraient cet événement international. "Ce fut avant tout une très belle expérience pour eux et la sixième place qu’ils ont décrochée est juste exceptionnelle."

Au-delà d’avoir pu côtoyer les meilleurs pilotes mondiaux, ils ont abordé cette première expérience sans aucune pression. "Avec Ely, le papa d’Eloïse, qui avait pris en charge le ravitaillement de nos deux pilotes pendant la course, nous souhaitions qu’ils prennent un maximum de plaisir. Ce qu’ils ont fait dans une compétition qui était largement au-dessus de tout ce qui se fait en Belgique. Ils ont ainsi découvert des zones très typées avec des hautes marches et de nombreux gros cailloux."

Autant de nouvelles expériences pour Florent qui en plus d’être le plus jeune pilote au départ, était aussi l’un de deux seuls à s’aligner au guidon d’une moto électrique. Tout comme pour Eloïse, même si elle occupe actuellement la tête du championnat de Belgique chez les Espoirs 125.

De quoi également les motiver plus que jamais à poursuivre leur progression dans cette discipline. Ils ne comptent d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin maintenant qu’ils ont découvert d’autres horizons. "Si Eloïse comme Florent seront toujours au départ des trials belges l’an prochain, ils souhaitent tous les deux participer également au championnat d’Europe et retourner, plus fort après cette première aventure, au Trial des Nations", conclut Fred Mohring dont on se rappellera qu’il faut aussi un jeune trialiste il y a quelques années déjà.