Le président est convaincu qu’on se trouve en présence d’une génération qui, dans la décennie qui s’ouvre, va performer au plus haut niveau. Et bien sûr, il fait le lien avec le titre de championne d’Europe cadette décroché par Lilou Massart au dernier championnat d’Europe joué à Belgrade en juillet. C’est une performance tout simplement historique puisqu’elle apporte à la Belgique un premier grand titre féminin. Pour situer, rappelons que seul Jean-Michel Saive avait décroché un titre similaire précédemment. Et il y a eu cinq autres jeunes médaillés en Serbie ce qui prouve la présence d’un réservoir de haut niveau. Rappelons la médaille de bronze par équipe en U19 pour Rassenfosse, A. Massart, Laffineur, Giltia et Closset. Et encore, le bronze en double pour Rassenfosse et Laffineur.

À côté du sport d’élite, l’AFTT veut développer le sport chez les dames. "L’objectif est clair", explique Yves Douin. "Les effectifs féminins représentent 14% des affiliés, on veut passer à 25% à l’horizon de 5 ans. Cela passe par attirer les dames qui souhaitent pratiquer notre sport en version loisir plutôt qu’en compétition." Un autre projet concerne le recrutement des jeunes. Le projet "Moi aussi je joue au ping" va renaître. "Il consistera en des animations proposées dans les écoles pour faire connaître le tennis de table", précise notre interlocuteur. "Ce sera du win-win avec un club. Les animations se feront pour créer du recrutement dans le club partenaire qui devra prouver sa capacité à accueillir et encadrer les jeunes par la suite."

Bref, un beau programme pour l’AFTT qui veut combiner élites et sport pour toutes et tous.