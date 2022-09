Retour gagnant pour Thomas Schnackers (Hombourg) : "Je suis en train de construire ma maison"

Ce qui est visiblement le cas puisque le joueur de 29 ans était titulaire ce dimanche lors de la victoire des siens (0-1) à Melen. "J’ai recommencé à m’entraîner il y a deux semaines. Je ne pensais pas être repris aussi vite mais le coach m’a demandé pendant la semaine si je me sentais prêt et j’ai répondu présent."

Solide dans les duels et déjà assez affûté physiquement, l’arrière central a visiblement donné satisfaction à son entraîneur Michel Schwontzen: "Même si Ludovic Bayard a été énorme à ce poste depuis le début de la saison, le retour de Thomas nous a fait beaucoup de bien défensivement", disait le technicien après la rencontre.

Pour Schnackers, a priori de retour définitivement dans le groupe, l’objectif sera à présent d’aider son équipe à se maintenir. Un défi qu’il a déjà connu par le passé puisqu’il était de la dernière épopée hombourgeoise en P1. C’était en 2016-2017 et les Oranges n’avaient pas su éviter la descente. "À titre personnel, je me sens beaucoup plus prêt qu’il y a six ans et l’équipe est bien mieux armée qu’à l’époque", assure-t-il alors que le plus gros derby de la saison se profile à l’horizon. Ce sera dimanche prochain contre Aubel. "Un club voisin mais avec lequel la rivalité est beaucoup plus saine et amicale qu’avec Trois-Frontières où là, les matchs sont souvent très durs et hachés", termine un Thomas Schnackers déjà impatient d’y être.