"Le club tient à remercier Monsieur Bettagno pour ces deux derniers mois au club et lui souhaite une bonne continuation dans la suite de sa carrière. Le CA s’est réuni ce lundi dans la foulée et a décidé de confier le poste de T1 de notre équipe première à Monsieur Santo Ventura".

Méconnu en région verviétoise, le nouvel entraîneur mélinois a longtemps œuvré du côté de Herstal, où il a été joueur, capitaine et T2. Il a passé neuf ans chez les Armuriers. Ventura a également coaché du côté de Grâce-Hollogne. Avant de devenir T1 de la P1 de Melen, il était déjà actif à la RAMM au sein du département des jeunes. Le club a donc opté pour une piste interne, comme escompté.

"Nous souhaitons bonne chance et plein épanouissement à Santo dans cette nouvelle fonction dans notre club. L’objectif principal sera de maintenir le club dans l’élite provinciale mais aussi de continuer le développement des jeunes joueurs. Il continuera sa fonction de coordinateur du jeu à 5 et à 8". Et d’ajouter une précision concernant les adjoints d’Alain Bettagno: "Au niveau du staff, François Henke (T2), Philippe Rogister (Gardiens), Thierry Van Houdt (délégué) et Lucie Defrance (kiné) restent dans leurs rôles actuels auprès du nouveau T1."

Pour rappel, Melen occupe actuellement la treizième place en P1 liégeoise, avec un bilan de sept points pris en sept matches joués.