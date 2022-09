Mathis Breuer (Elsaute B): « En P3D, les duels sont moins vicieux qu’en série C »

"J’avais touché deux ballons en première mi-temps, dans ce genre de match le plus compliqué pour un gardien est de rester concentré, explique le dernier rempart étoilé. Garder la meilleure défense et signer une clean sheet sont des motivations supplémentaires."

Mathis n’est autre que le fils de Christian Breuer, défenseur bien connu de notre foot provincial. Ce dernier est passé par des clubs comme Jehanster, SRU Verviers, Lontzen ou Ster-Francorchamps, où il a évolué avec un certain Didier Delhez, l’entraîneur de Spa.

"Mes parents me suivent à chaque match, c’est important. Mon papa évoluait dans le jeu et il a désormais deux fils gardiens de but puisque mon frère Lilian évolue en U17 à Franchimont. J’ai commencé comme joueur de champ, à Andrimont, et c’est en allant à Verviers en U13 qui j’ai pris place dans les buts. J’ai ensuite rejoint Elsaute, c’est un club qui fait confiance aux jeunes et je suis satisfait de pouvoir évoluer avec la P3. Dans le futur, si on a besoin de moi en P1, je répondrai évidemment présent."

« Des terrains plus beaux »

Après avoir goûté au tour final en P3C, Elsaute B semble en mesure de réitérer l’expérience, dans la série D cette fois.

"Évoluer en P3D, c’est encore mieux pour prendre de l’expérience. Les terrains sont souvent plus beaux, les duels y sont plus francs, moins vicieux. Nous n’avons pas réellement d’objectif mais si on peut rejouer un tour final, on ne le laissera pas passer. On joue tous les matches pour les gagner, on verra où cela nous mène" conclut Mathis Breuer.