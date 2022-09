Les Verviétois Maxime Degive et Adrien Rassenfosse, élèves de Dubo Skoric

Dans sa présentation des plans de l’AFTT, le secrétaire général Yves Douin a rappelé que les athlètes sont au cœur du projet. Leurs performances et les médailles font parler du ping et permettent de décrocher de nouveaux partenariats pour toujours grandir. Yves Douin a aussi remercié les parents par un résumé qui sonne juste: "Ils sont snobés par leurs enfants quand tout va bien mais ils doivent essuyer les larmes après les défaites." Le président n’a pas oublié le staff mené par Dubo Skoric depuis un an et demi et au sujet duquel Douin est élogieux. "Il est charismatique. Son parcours à la Villette lui donne un bagage extraordinaire, il a une grande connaissance technique et du monde du ping. Dubo, il ne vient pas pour former des jeunes qui vont devenir champions de Belgique, il vise des champions d’Europe. Avec lui, c’est plusieurs étages qu’on rajoute d’un coup à notre organisation. Et j’affirme que le tennis de table se trouve devant une décennie qui sera porteuse de résultats marquants."