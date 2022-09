Les premiers mots du nouvel entraîneur de La Calamine B: "J'ai été le premier surpris..." dixit Mike Hendrick

"Nous avons opté pour l’actuel T2 Mike Hendrick et il sera secondé par Fabrice Welter. Ils connaissent tous les deux le club et on continue donc notre politique qui est de récompenser ceux qui sont déjà au club", précise le président Vincent Hubert. "L’objectif premier sera de ramener un peu de confiance dans le groupe. Je pense que c’est plus un travail psychologique que footballistique. Il faut amener plus de motivation, de hargne et d’envie de gagner."

Avant de parler du projet qui l’attend, le nouveau T1 des Vert et Blanc revient sur la fin de l’aventure de Michel Damoiseau.

"Je tiens d’abord à préciser que je suis désolé pour Michel", explique Mike Hendrick. "C’est lui qui m’a demandé de devenir son T2 et j’aurais préféré poursuivre la saison à ses côtés. J’ai été le premier surpris hier car ça ne se passait trop mal depuis la saison passée. Nos relations ont toujours été très bonnes et je le remercie pour tout ce qu’il m’a apporté. Concernant ma nomination, c’est un beau défi qui m’est proposé et je suis ravi que Vincent (Hubert) continue avec moi."

Connaissant parfaitement le club et l’équipe, le nouveau T1 des Vert et Blanc n’aura donc pas besoin d’un long temps d’adaptation.

"J’ai demandé à Fabrice Welter de travailler avec moi. Avec les joueurs, nous sommes dans le même bateau et on doit avancer ensemble", enchaîne-t-il. "C’est un super challenge et on va le relever. On vient de faire un zéro sur neuf et le doute s’est un peu installé dans le groupe. On va essayer de relancer tout ça et de retrouver la confiance. Ensuite, on doit se fixer la colonne de gauche comme objectif. Nous ne voulons pas revivre la même fin de saison qu’il y a quelques mois."