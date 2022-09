Hockey | Deuxième partage consécutif pour Verviers avant de recevoir son ancien coach, Alex Humblet

Dans le deuxième quart-temps, le RHCV montre "plus d’envie et d’agressivité", parvenant ainsi à ouvrir le score, via Brice De Woot (0-1). "Ensuite, notre troisième quart-temps est vraiment meilleur, avec pas mal d’occasions pour nous mais avec un grand gardien en face. Et sur leur seule action dangereuse du match, ils parviennent à égaliser", regrette Martin Lejeune. "On a continué à dominer mais sans pouvoir faire la différence. Je pense qu’on aurait mérité de gagner, mais on doit apprendre de nos erreurs pour avancer", embraye le capitaine.

Au classement, Verviers marque forcément le pas en signant un deuxième partage consécutif, mais reste invaincu après quatre rencontres. "On a disputé quatre matches sur treize, je ne regarde pas du tout le classement car il est peu représentatif pour le moment. Mais nous sommes à la 4e place, ce qui nous permet d’avoir un peu d’avance pour notre objectif qui reste le top 8. Ce qui importe, c’est de se focaliser sur notre jeu." Prochain match des Verviétois: dimanche (15h) à domicile contre le Baudouin. "Ce sera particulier car ce sera contre notre ancien coach, Alex Humblet", précise Martin Lejeune.

Notons que du côté des dames, les Verviétoises (D3A) ont aussi partagé l’enjeu (2-2), à Arlon. mais restent en tête de leur série, avec un point d’avance sur les deuxièmes.

Relax Uccle 1 – Verviers 1

But: B. De Woot (0-1, 25e).