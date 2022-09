Herve-Battice victime d’une plainte? "Ça a peut-être donné des idées à certains…"

"Nous avons contacté l’AWBB ce lundi matin et il semblerait bien que la fédération ait réagi sur base d’une plainte", détaille le président herbager. "Sans doute que les articles parus dans la presse locale, au sujet de notre jeune joueuse, ont donné des idées à certains. Le règlement a été appliqué stricto sensu. La sanction me paraît disproportionnée par rapport aux faits ! Je l’aurais comprise si nous avions trafiqué le permis de séjour d’une Américaine qui aurait planté 30 points lors de cette rencontre, mais là… La vérité sportive de ce match n’est plus respectée. Il faut se remobiliser, tous ensemble, pour sortir de cette mauvaise passe !"

La dernière défaite des dames de Herve-Battice (68-54 à La Rulles en match d’alignement) tombe en effet au plus mauvais moment et plonge les filles d’Alain Denoël dans les profondeurs du classement. On attendait mieux du début de saison des Herbagères qui ne sont certainement pas à leur place au général.