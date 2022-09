"Ça fait du bien de gagner surtout contre une équipe du calibre de Fize. Et pour moi, c’est encore mieux si on n’encaisse pas, par la même occasion", entame-t-il. Ce match contre les Fizois, il était redouté au stade Lechat.

Les Malmédiens se devaient de gommer la déception de la semaine passée face à Melen en signant une nouvelle victoire, et c’est chose faite. "Sans manquer de respect à qui que ce soit, notre plan de route était d’engranger un 9/9 avant de recevoir Fize, et ensuite ça aurait été du bonus contre eux. Finalement, on n’avait pas rempli l’objectif et cette victoire était primordiale pour rester au contact des équipes de tête", précise le numéro 1 des Dragons.

Malmedy plus haut ?

À 27 ans, le portier ne manque pas d’espoirs puisqu’il ambitionne d’un jour évoluer à l’échelon national… en tant que gardien titulaire et non comme une doublure.

"Je l’ai toujours clamé haut et fort, je veux jouer. Être la doublure d’un premier gardien, ce n’est pas dans mes aspirations. J’ai quitté le Stade Disonais par manque de temps de jeu et j’entame ma seconde saison complète ici. Mon but ultime c’est d’évoluer en nationale. Avec la mentalité et la structure qui se met en place à Malmedy, ce serait mérité pour la ville et le club d’avoir une équipe évoluant à ce niveau. Évidemment, c’est leur objectif à plus long terme mais ce serait génial si ça pouvait se rapprocher et que ce soit moi qui en défende les cages, si on parvenait à monter. On verra ce que l’avenir nous réserve" conclut notre interlocuteur.