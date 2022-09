Les points du week-end

Elsaute: Dirix 3, B. Deville 2, Filali 1

FC Eupen: Fumagalli 3, Vanaschen 2, Mennicken 1

Malmedy: Cassoth 3, Crosset 2, Krings 1

Melen: Gonera 3, Demelenne 2, Henke 1

Sprimont B: Carrea 3, Doutreloup 2, Nelissen 1

Ster-Francorchamps: Crespin 3, Chandelle 2, Lambrechts 1

Hombourg: Schnackers 3, Schwontzen 2, Potoms 1

Aubel: Niro 3, Y. Charef 2, A. Charef 1

Classement

12 points: P. Dirix (Elsaute), M. Carrea (Sprimont B)

11 points: D. Vanaschen (FC Eupen), D. Gonera (Melen)

10 points: B. Deville (Elsaute), J. Fumagalli (FC Eupen)

9 points: F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), A. Niro (Aubel)

8 points: A. Bucak (Malmedy), A. Dohogne (Elsaute), G. Joao (Ster-Francorchamps), M. Degueldre (Hombourg), L. Demelenne (Melen)

7 points: A. Bah (Sprimont B), X. Stassen (Hombourg), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps)

6 points: G. Librici (Sprimont B), F. Memeti (Melen), A. Crosset (Malmedy)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Rubacka 3, Diallo 2, Beuken 1.

Battice: Winandts 3, Farssi 2, Delcour 1.

Herve: Limbourg 3, Lebeau 2, Smets 1.

Espoir Minerois: Bracher 3, Lekeu 2, Kever 1.

Olne: Lenaerts 3, Legros 2, Kariger 1.

Rechain: Lonneux 3, Guyot 2, Dumont 1.

Warsage: Colpin 3, Galère 2, Mbazoa 1.

Classement

13 points: Lonneux (Rechain).

9 points: Galère (Warsage), Winandts (Battice).

8 points: D. De Zorzi (Olne), J. Thomsin (Espoir Minerois).

7 points: Colpin (Warsage), Delcour (Battice), Lekeu (Espoir Minerois).

6 points: Douhard (Herve), Limbourg (Herve), Lindemann (Warsage), Magain (Olne).

5 points: Closset (Herve), F. De Zorzi (Olne), Farrsi (Battice), Marique (Herve), Penga (Battice), Pesser (Aubel B), Tricha (Aubel B).

4 points: G. Crits (Rechain), Dumont (Rechain), Kariger (Olne), Legros (Olne), Mbazoa (Warsage), Meyers (Warsage), Nols (Aubel B), Presti (Espoir Minerois), Schurgers (Espoir Minerois).

3 points: Amory (Herve), Bonaventure (Olne), Bracher (Espoir Minerois), Collin (Olne), Corin (Espoir Minerois), Deflem (Warsage), C. Dejalle (Aubel B), Difaria (Aubel B), W. Ernst (Aubel B), Hungs (Warsage), Janssen (Battice), Lenaerts (Olne), Lennartz (Aubel B), Morrier (Herve), Mosca (Battice), Ramirez (Battice), Rubacka (Aubel B), Vanderbeck (Warsage), Volders (Olne).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: Heukemes 3, Goenen 2, Hilgers 1.

Emmels: Fankem 3, Kalf 2, Parmentier 1.

Franchimont: Hurdebise 3, Mathonet 2, Vicqueray 1.

Hautes Fagnes: Flagothier 3, Piette 2, Mollers 1.

Heusy: Blondiaux 3, Fagnan 2, Willems 1.

La Calamine B: Meessen 3, Nicolaije 2, Degueldre

Recht: Schumacher 3, Hans 2, Finck 1.

Rocherath: Sarpong 3, Pothen 2, Rohl 1.

Sart: Keller 3, Grosjean 2, Gauthy 1.

Stavelot: Giuliano 3, Troch 2, Boucha 1.

Trois Frontières: Masset 3, Frank 2, Salimou 1.

Trois-Ponts: Jacob 3, Schmitz 2, Bertrand 1.

RCS Verviers: Deraoui 3, Oluoch 2, Perazzelli 1.

Waimes Faymonville: Magain 3, Massat 2, Teheux 1.

Welkenraedt: Collette 3, Plom 2, Launoy 1.

Weywertz: Ordonez 3, Thomas 2, Gross 1.

Classement

13 points: Meessen (La Calamine B).

10 points: Willems (Heusy), Finck (Recht), Keller (Sart).

9 points: Dufour (Franchimont), Hurdebise (Franchimont), Flagothier (Hautes Fagnes), Belle (La Calamine B), Dethier (Rocherath).

8 points: Aksu (Emmels), Picquereau (Emmels), C. Vilz (Rocherath), Jacob (T-Ponts), Schmitz (T-Ponts), Massat (Waimes Faymonv.).

7 points: Ekissi (Amblève), Heukemes (Amblève), Fankem (Emmels), Piette (Hautes Fagnes), Degueldre (La Calamine B), Lennertz (Welkenraedt).

6 points: Kalf (Emmels), Schumacher (Recht), A. Ganser (Rocherath), Kalac (Stavelot), Cornet (FC3F), Prévot (T-Ponts), Ben Sallam (Verviers), Camara (Verviers), Deraoui (Verviers), Boucha (Waimes Faymonv.), Plom (Welkenraedt), Reep (Welkenraedt), Rauw (Weywertz).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Baelen: Jolly 3, Struvay 2, Denooz 1.

Butgenbach: Nito 3, Aithmid 2, Schumacher 1.

Cornesse: Simonis 3, Garroy 2, Halkin 1.

Elsaute B: D’Acquisto 3, El Abbadi 2, Wirtzfeld 1.

Elsenborn: Comoth 3, Dederichs 2, Bastin 1.

Goé: Avermaet 3, Quodbach 2, T. Lepaon 1.

Honsfeld: Conrad 3, Lanckohr 2, Peiffer 1.

Jalhay: T. Sutera 3, Theysgens 2, Marques-Robalo 1.

Lambermont: Larbuisson 3, Volpe 1.

Lontzen: Schlinkmann 3, Mauel 2, T. Strumphler 1.

Saint-Vith: Raxhon 3, Schmitz 2, Frère 1.

Sart B: Pirnay 3, Méant 2, P. Custine 1.

Spa: aucun.

SRU Verviers: Maréchal 3, Dupret 2, Sabella 1.

Walhorn: Asanaj 3, Lambertz 2, Ohn 1.

Xhoffraix: Ducomble 3, Pierry 2, Courtois 1.

Classement

13 points: Lanckohr (Honsfeld).

11 points: Woyaffe (Xhoffraix).

10 points: Witwrouw (Goé).

9 points: Fierens (Goé), Marques-Robalo (Jalhay).

8 points: Voneche (Baelen), T. Jost et Nito (Butgenbach), D’Acquisto (Elsaute B), Bastin et Comoth (Elsenborn), Schrayen (Jalhay), Larbuisson et Volpe (Lambermont), Raxhon (Saint-Vith), M. Bruyère (Sart B), Jaspar et Schartz (Spa), Dupret (SRU Verviers).

7 points: Garroy (Cornesse), Njikam (Elsaute B), N. Heinen (Elsenborn), Conrad (Honsfeld), Hoffmann (Saint-Vith), Masson (Spa), Demoulin (SRU Verviers), Courtois (Xhoffraix).

6 points: J. Pirnay (Baelen), Simonis (Cornesse), Bouanani (Elsaute B), Donnay (Honsfeld), Dessaucy (Jalhay), Bolmain et Brandt (Lontzen), Jacinto (Saint-vith), Lambertz et Musovic (Walhorn), Wyaime (Xhoffraix).

5 points: Hiligsmann (Elsaute B), J. Wiesemes (Elsenborn), Rami (Goé), Letiexhe (Lambermont), Van Weersth (Lontzen), Dalkenne (Spa), Sabella (SRU Verviers), Asanaj et Kriescher (Walhorn).

Provinciale 4F

Les capés du week-end

Battice B: J. Leruth 3, N. Crahay 2, M. Schoonbroodt 1.

Bolland B: T. Collin 3, M. Mornar 2, J. Luparello 1.

Charneux: S. Houben 3, M. Scheffer 2, J. Simonis 1.

Cornesse B: T. Wydooghe 3, B. Detaille 2, S. Leonard 1.

FC Eupen B: A. Klinkenberg 3, C. Becirovic 2, L. Rozein 1.

Herve B: A. Lemal 3, A. Ridelle 2, N. Gülpen 1.

Hombourg B: G. Doelen 3, J. Gerrekens 2, M. Renkens 1.

Lambermont B: J. Chaabane 3, A. Naoussi Zokou 2, A. Gillet 1.

Union Limbourg: P. Jacquemotte 3, L. Bolmain 2, W. Saei 1.

Olne B: M. Thiry 3, M. Volders 2, G. Presti 1.

Soiron: S. Onder 3, V. Vicqueray 2, N. Lemmens 1.

Soumagne B: M. Pravata 3, N. Frisschen 2, L. Makaire 1.

Stembert: Z. Ouali 3, Bry. Berger 2, Ju. Chavée 1.

Trois-Frontières B: E. Larue 3, P. Gouem 2, A. Gerrekens 1.

CS Verviers B: K. Ceylan 3, Y. Lohay 2, M. Steyat 1.

Welkenraedt B: L. Cloes 3, R. Schmetz 2, N. Denis 1.

Classement

18 points: A. Klinkenberg (FC Eupen B)

15 points: R. Thonon (Olne B)

13 points: J. Leruth (Battice B)

12 points: N. Crahay (Battice B)

11 points: T. Calabrese (Soumagne B)

10 points: A. Miraglia (Bolland B)

9 points: R. Gouem (Trois-Frontières B), L. Bolmain (U. Limbourg), J. Hendrick (Stembert), N. Delville (Soiron)

8 points: S. Onder (Soiron), L. Makaire (Soumagne B), S. Houben (Charneux)

7 points: T. Dewandre (Charneux), J. Chaabane (Lambermont B), Th. Collin (Bolland B), A. Spirlet (Herve B), Z. Ouali (Stembert), S. Leonard (Cornesse B)

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève: Bye.

Bellevaux: A. Grandjean 3, O. Lecoq 2, S. Namotte 1.

Bullange: G. Pirlet 3, N. Mollers 2, N. Henkes 1.

Chevron: Aucun.

Franchimont B: N. Laffineur 3, R. Govaert 2, L. Wydooghe 1

Heusy B: P. Bunga 3, A. Fabry 2, E. Diop 1.

Honsfeld B: P. Thelen 3, M. Collas 2, D. Henkes 1.

Jalhay B: L. Belboome 3, O. Fourez 2, D. Schyns 1.

Lontzen B: Aucun.

Malmundaria B: E. Antoine 3, M. Schoonbroodt 2, P. Steffens 1.

Oudler: F. Pint 3, G. Henkes 2, toute l’équipe 1.

Spa B: A. Parmentier 3, L. Renard 2, J. Cocquyt 1.

Stavelot B: R. Wislet 3, A. Finfe 2, S. Ziant 1.

Ster-Francorchamps B: T. Trillet 3, J. Voka 2, A. David 1.

Waimes-Faymonville B: F. Rings 3, J. Pirard 1, Q. Massat 1.

Classement

12 points: M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

11 points: P. Emonts (Franchimont B).

9 points: A. Grandjean (Bellevaux), J. Moureau (Bullange), A. Schulz (Ster-Francorchamps B).

8 points: M. Monville (Bellevaux), L. Gilles (Chevron), P. Bunga (Heusy B).

7 points: C. Even (Amblève B), D. Heinen (Amblève B), J. Thomé (Amblève B), M. Mollers (Bullange), A. Fabry (Heusy B), P. Thelen (Honsfeld B), E. Antoine (Malmundaria B), F. Pint (Oudler), A. David (Ster-Francorchamps B).

6 points: R. Lentz (Bullange), D. Piron (Jalhay B), L. Schmetz (Lontzen B), A. Duveau (Lontzen B), G. Henkes (Oudler), F. Haugustaine (Spa B), M. Blum (Savelot B), S. Ziant (Stavelot B), R. Campione (Ster-Francorchamps B), A. Tournay (Ster-Francorchamps B), A. Colienne (Waimes-Faymonville).

5 points: L. Willems (Amblève B), N. Mollers (Bullange), J. Brück (Bullange), R. Gélis (Heusy B), L. Heinen (Honsfeld B), N. Dupont (Malmundaria B), A. Kleis (Oudler).