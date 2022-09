6 buts: V. Vigil Bajo (Geer)

5 buts: K. Cossalter (Hannut), A. Crosset (Malmedy)

4 buts: N. Nijhof (Malmedy), H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha)

3 buts: A. Baltus (Hombourg), M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), J. Licour (Fize), T. Scheffer (Ster-Francorchamps), J. Roggemans (Elsaute), D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), B. Renson (Faimes), T. Turco (Beaufays), F. Turco (Beaufays)

2 buts: G. Goose (Wanze/Bas-Oha), J. Nsumbu (FC Eupen), G. Pasteels (Hannut), B. Dreezen (UCE Liège), B. Vandervost (Fize), A. Domken (Ster-Francorchamps), J. Haydan (UCE Liège), J. Bisconti (Wanze/Bas-Oha), A. Krafft (FC Eupen), D. Vanaschen (FC Eupen), C. Angislan (UCE Liège), T. Bauwens (Hombourg), W. Allarassem (Sprimont B), L. Demelenne (Melen), H. Lefort (Elsaute), A. Guilmi (Ougrée), P. Dirix (Elsaute), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), C. Laschet (FC Eupen), J-Y Colling (Aubel), A. Cokgezen (Geer), L. Messina (Geer), P. Nuozzi (Ougrée)

Provinciale 2C

10 buts: Belle (La Calamine B).

5 buts: Zeimmes (Amblève), Troch (Stavelot).

4 buts: Liotta (Heusy), Fyon (Stavelot), Dongo (Verviers), Doucene (Waimes Faymonv.).

3 buts: Meessen (Amblève), Aksu (Emmels), Noblué (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Bastin (Recht), Michel (Recht), J. Ganser (Rocherath), Küpper (Rocherath), Evrard (Sart), Keller (Sart), Boucha (Stavelot), Sangiovanni (FC3F), Demirkazan (Waimes Faymonv.).

2 buts: Ekissi (Amblève), Heukemes (Amblève), Johanns (Amblève), Keller (Amblève), Kalf (Emmels), Picquereau (Emmels), Dufour (Franchimont), Piette (Hautes Fagnes), Chauveheid (Heusy), Kuavita (Heusy), Collignon (Recht), Lambertz (Rocherath), Colin (Sart), Dohogne (Sart), Gillet (Sart), Giet (Stavelot), Kalac (Stavelot), Kudura (FC3F), Masset (FC3F), Arakaza (Verviers), Ben Sallam (Verviers), Deraoui (Verviers), Alcabir (Waimes Faymonv.), Corman (Welkenraedt), Plom (Welkenraedt), Max. Heinen (Weywertz), Jacobs (Weywertz), Sow (Weywertz).

Provinciale 3D

8 buts: Nito (Butgenbach).

6 buts: Jacinto (Saint-Vith).

5 buts: Bastin (Elsenborn), Rosciglione et Volpe (Lambermont), M. Bruyère (Sart B).

4 buts: Scholl (Elsenborn), Mertens et Schrayen (Jalhay), Larbuisson (Lambermont), Frère et Rogister (Saint-Vith), Masson (Spa), M. Henrard (Xhoffraix).

3 buts: Urbain (Butgenbach), Lecloux (Elsaute B), T. Mackels (Elsenborn), Peiffer (Honsfeld), Ermis (Lambermont), Hoffmann (Saint-Vith), Klöcker et Musovic (Walhorn).

2 buts: Sangiovanni (Baelen), Haas et Reinertz (Butgenbach), Jamagne et Lejoly (Cornesse), Hanssen et Schreurs (Elsaute B), Gengler et Wattler (Elsenborn), Heggen et Quodbach (Goé), Conrad, C. Jost et Lanckohr et Zinoune (Honsfeld), Dessaucy et Franssen (Jalhay), Letiexhe (Lambermont), Kohnen et Schmitz (Lontzen), Mulkin (Saint-Vith), Formatin (Spa), Passalacqua et Werisse (SRU Verviers), Evertz (Walhorn), Lo. Giet, Neuville et Van Swieten (Xhoffraix).

Provinciale 4F

12 buts: A. Malmendier (FC Eupen B)

9 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B)

8 buts: C. Delville (Soiron)

7 buts: J. Simonis (Charneux)

5 buts: N. Mirisola (Hombourg B), L. Bolmain (U. Limbourg)

4 buts: T. Godart (Cornesse B), P. Gouem (Trois-Frontières B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), S. Onder (Soiron), C. Laschet (FC Eupen B), L. Laberger (FC Eupen B), Z. Elfilali (Herve B), K. Ceylan (CS Verviers B), E. Larue (Trois-Frontières B)

3 buts: M. Mahamad (CS Verviers B), W. Saei (U. Limbourg), L. Lincé (U. Limbourg), J. Alonso (Soiron), A. Ouali (Stembert), M. Petit (Welkenraedt B), A. Pesser (Charneux), R. Durbut (Battice B), J. Bressani (Herve B), M. Schoonbroodt (Battice B)

Provinciale 4G

9 buts: M. Monville (Bellevaux).

7 buts: R. Lentz (Bullange), G. Ajman (Stavelot B).

6 buts: M. Sarlette (Oudler).

5 buts: P. Dierinck (Bellevaux), H. Perez (Franchimont B), R. Wislet (Stavelot B), A. David (Ster-Francorchamps B).

4 buts: P. Sternon (Chevron), P. Bunga (Heusy B), R. Christoph (Honsfeld B), R. Campione (Ster-Francorchamps B).

3 buts: C. Lemaire (Amblève B), C. Even (Amblève B), N. Mollers (Bullange), D. Niahoua (Bullange), J. Tombeux (Chevron), B. Kivanda (Franchimont B), R. Dethier (Malmundaria B), Dhur (Oudler), M. Chanson (Spa B), J. Heindrichs (Spa B), L. Renard (Spa B), E. Busch (Ster-Francorchamps B), T. Busch (Ster-Francorchamps B).