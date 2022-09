Buts: Saei (1-0, 44e), Bolmain (2-0, 71e).

Cartes rouges à Soumagne B: Hozjan et Galowski (2J).

"C’était un match à sens unique. On doit encore s’améliorer en zone de conclusion", souligne le T2 dolhaintois Vincent Dosseray.

"Nos adversaires méritent leur victoire, mais l’arbitre n’a franchement pas été à la hauteur", commente le Soumagnard Serge Desmit.

Lambermont B 2 – Soiron 4

Buts: S. Onder (0-1, 1re), Naoussi Zokou (1-1 puis 2-1, 12e et 20e), Delville sur pen. (2-2 puis 2-3, 55e et 80e), S. Onder (2-4, 88e).

Carte rouge à Lambermont B: Nalbou (2J).

Carte rouge à Soiron: I. Onder (2J).

"L’arbitre a octroyé deux penaltys imaginaires à notre adversaire", explique Patrick Kosters, le coach lambermontois.

"Grâce à notre détermination, on a su émerger en fin de partie", analyse Christophe Romain (T1 de Soiron).

Olne B 1 – Herve B 5

Buts: Sutera sur pen. (1-0, 20e), Dethier (1-1, 42e), Lemal (1-2 puis 1-3, 50e et 56e), Verhust (1-4, 65e), Elfilali (1-5, 80e).

"On a rivalisé durant une heure. Notre manque d’expérience s’est fait ressentir en seconde période", dixit l’Olnois Steven Singleton.

"On a pris le dessus physiquement en 2e période, notre banc a fait la différence", relate Nicolas Wuidard, le coach fromager.

Charneux 5 – Stembert 2

Buts: Bragard (1-0, 6e), Bry. Berger (1-1, 25e), Ju. Chavée (1-2, 31e), Simonis (2-2, 48e), Lucassen (3-2, 56e), Pesser (4-2, 67e), Scheffer (5-2, 83e).

"On est tombé dans le piège Stembertois en première mi-temps. Mon équipe a fait preuve d’une belle maturité au retour des vestiaires", indique le Charneutois Michel Lousberg.

"Je suis déçu. On menait au score à la pause, puis on a tout gâché sur un quart d’heure", pointe pour sa part le Stembertois Marc Lekeu.

Welkenraedt B 2 – FC Eupen B 3

Buts: Tonkovic (0-1, 15e), Antoine (1-1, 49e), Close (2-1, 56e), Malmendier (2-2, 65e), Vroomen (2-3, 71e).

Carte rouge à Welkenraedt B: Robert (2J).

"On est parvenu à faire douter la machine Eupenoise. Je suis fier de mes gars, on aurait mérité un point aujourd’hui", confie Éric Galand, le tacticien welkenraedtois.

"Une bonne entame de match puis on s’est éteint. On retiendra les trois points, et c’est tout", indique Andy Malmendier, le joueur-entraîneur Eupenois.

CS Verviers B 2 – Hombourg B 2

Buts: Gerrekens (0-1, 20e), Ceylan (1-1, 42e), Doelen (1-2, 45e), Ceylan (2-2, 47e).

"On aurait dû tuer le match au retour des vestiaires. Ma jeune équipe continue à apprendre le métier", explique Stéphane Krings, le T1 du CS Verviers B.

"On s’est créé les occasions nécessaires, on aurait dû se mettre à l’abri dès la 1re mi-temps", selon le technicien Hombourgeois Fred Gutkin.

Trois-Frontières B 4 – Bolland B 1

Buts: Mornar (0-1, 3e), P. Gouem (1-1, 21e), Larue (2-1, 3-1 puis 4-1, 23e et 42e et 92e).

"Une première période médiocre, mes joueurs se sont réveillés en seconde", résume Diamant Halili, le T1 frontalier.

"Le score est lourd, mais au vu de notre prestation, on ne méritait pas mieux", regrette le coach bollandois Thomas Zegels.

Cornesse B 0 – Battice B 1

Buts: Deckers (0-1, 66e).

"On a remporté tous nos duels. Nos adversaires ont marqué sur leur seule occasion", pointe Raph Van Acker, le mentor cornésien.

"Très compliqué, le terrain de Cornesse. On a su hausser le rythme en seconde période", estime le Batticien Clément Weber.