Buts: Galère (0-1, 14e), Mbazoa (0-2, 45e), Winandts sur pen (1-2, 57e), Masovic (1-3, 81e).

"0-2 à la pause contre un adversaire qui n’a fait que profiter de nos erreurs. J’ai demandé, à la pause, une réaction d’orgueil. Je l’ai vue. On revient à 1-2 et on frappe le poteau. Warsage marque le troisième sur le contre", analyse le mentor batticien Benjamin Marechal. En face, son confrère Vivien Forthomme dit: "Match pas si évident que cela face à une équipe de Battice qui n’est pas à sa place. On n’a pas été au-dessus d’eux dans le foot, mais bien dans les occasions. Je suis satisfait."

Rechain 2 – Oupeye 0

Buts: Lonneux (1-0, 40e), Guyot (2-0, 76e).

"C’est une victoire importante. Nous ouvrons le score en première période. Mes gars ont bien géré la seconde et on fait le break au bon moment", se réjouit le coach rechaintois Marc Ansion.

Olne 1 – Herve 0

But: Jochmans (1-0, 50e).

Belle victoire des Olnois du tacticien Boris Lambert. "Belle prestation dans la lignée de celle de la semaine dernière. Nous avons eu chaud dans le dernier quart d’heure." En face, ce n’était pas la joie dans le discours du T1 hervien Ben Joly: "On n’a pas joué, hormis les cinq dernières minutes. Cela manque cruellement d’envie. Ce n’est pas en jouant les cinq dernières minutes à fond que l’on remporte une rencontre."

Aubel B 3 – Trooz 5

Buts: Beuken (1-0, 9e), Diallo (2-0, 29e), Palleshi (2-1, 50e), Astorino (2-2, 53e), Cavallaro (2-3, 65e), Bertrand (3-3, 66e), Larondelle (3-4, 82e), Campolini sur pen (3-5, 90e).

"Je suis vraiment fâché sur mes gars aujourd’hui. Quand on mène 2-0 à la pause et qu’après 7 minutes en seconde période, c’est 2-2, tu ne sais pas gagner un match. Ils font 2-3, on revient à 3-3 directement. Après cela, Momo Diallo part seul et est accroché. Le juge de touche indique une faute et le principal ne le suit pas. Sur le contre, Trooz fait 3-4", peste le joueur-entraineur aubelois David Malta.

Espoir Minerois 2 JS Liégeoise 3

Buts: Sylejmani (0-1, 1e), Piccoli (1-1, 21e), Nkaku (1-2, 50e), Kabangu (1-3, 68e), Kever (2-3, 82e).

"On a été supérieur à eux en première période. Ils ont été plus réalistes que nous. Cela ne veut pas rentrer. C’est difficile et la confiance n’est pas là", résume le T2 minerois André Sirla.