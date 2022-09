Melen se sépare de son entraîneur Alain Bettagno

Alain Bettagno était arrivé cet été à la tête des Mauve et Blanc, pour remplacer Pascal Collin. Avant cela, il était passé notamment par Pontisse et le RDC Cointe. " Selon moi, nous serons “OK” fin août… au moment où la saison débute normalement ", nous confiait-il le 14 août. Finalement, ça prend un peu plus de temps que prévu.

L’identité de son successeur n’est pas encore connue.