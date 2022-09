Mathis Schoonbroodt (Malmedy B): « La première tranche est notre premier objectif »

"J’ai été formé à Sart où j’ai fait toutes mes classes, dit le jeune homme de 20 ans. Puis, je suis venu ici à mes 18 ans pour ma première saison chez les adultes."

Important aux yeux de son coach, qui le cape régulièrement d’ailleurs, Mathis se plaît bien chez les Dragons. "Je me sens très bien ici et je suis en forme actuellement."

Contrairement aux années précédentes, son équipe affiche un peu plus ses ambitions cette année. Après sept matchs disputés, les Malmédiens partagent la tête du championnat avec Ster-Francorchamps B et Oudler. Ce dernier, archi-favori pour le titre, a d’ailleurs été tenu en échec en terre malmédienne où Mathis a encore été précieux. "On est toujours en lutte pour le gain de la première tranche et c’est notre premier objectif de la saison, commente cet étudiant de la Haute école de Helmo Sainte-Marie. Ensuite, si on parvient à terminer dans le top 3 en fin de saison, ce serait parfait."

Voilà pour ce qui est des objectifs du groupe. À titre personnel, Schoonbroodt espère encore progresser et pourquoi pas intégrer l’équipe première, en P1. "J ’ai déjà été repris à deux ou trois reprises mais je ne m’entraîne pas avec eux et je ne fais pas encore partie du noyau A. Ça ne me déplairait sûrement pas de les rejoindre plus régulièrement", sourit-il. Nul doute que s’il continue sa progression, Selatine Deniz, le coach de la P1, lui donnera sa chance.