Comité provincial jeudi

Le 18 septembre dernier, Roland Hennes, le président de Stembert, qui arbitrait le match de ses couleurs face à l’Union Limbourg, avait interrompu celui-ci à la 88e minute, suite à certains propos dérangeants qui auraient été tenus par des spectateurs présents à son encontre. Le score était alors de 1-2, en faveur des dolhaintois. Les deux clubs se retrouveront pour débattre de cette affaire ce jeudi, devant le comité provincial liégeois.

Panne offensive

Le dernier but inscrit par Cornesse B en championnat remonte au 28 août dernier. Voici donc quatre matches que les hommes de Raphaël Van Acker cherchent l’inspiration offensive, sans succès.

Des individualités qui font la différence

Mené au score lors du match compliqué face à Bolland B, Trois-Frontières B a su renverser la vapeur et s’imposer, grâce à un nouveau but de Pacôme Gouem et à un triplé d’Émile Larue. Deux redoutables individualités qui donnent le tournis aux défenses adverses en ce début de saison. (Fa. Ro.)

Provinciale 4G

Raymond Heiners a vu le match… depuis sa voiture

Opéré du genou, le coach de Honsfeld B ne peut pas encore entraîner ses joueurs ni assister aux matchs. Contre Spa B, il a néanmoins suivi le match… depuis sa voiture. Il espère revenir sur le banc dans 15 jours.

Première de Gonay et retour de Grandjean à Spa B

Dylan Gonay a joué ses toutes premières minutes avec Spa B. Entré au jeu à l’heure de jeu, le jeune homme, né en 1995, s’est fait remarquer en inscrivant un but en fin de match. À Spa B, toujours, Eliot Grandjean a recommencé le foot après 10 ans. "On dirait qu’il n’a jamais arrêté de jouer", dit son coach, impressionné.

Heusy B cherche un gardien

Blessé à l’épaule, le seul gardien de Heusy B, Raoul Gélis, est out jusqu’à la fin de la saison. "Quentin Brixhe est venu nous dépanner dimanche mais on a besoin d’un gardien disponible pour la P4", dit Jean-Claude Léonard. Avis aux amateurs.

Bertrand Hugo va se faire opérer

Blessé lors du premier match contre Spa B, le joueur de Bellevaux devra passer sur le billard pour ses ligaments du genou. Sa saison est d’ores et déjà terminée. (F.Z.)