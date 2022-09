Benjamin Maréchal pourrait recommencer à jouer

L’équipe de Battice n’arrive pas à décoller. Avant-dernière au classement, le coach Benjamin Marechal cherche des solutions et n’exclut pas de rechausser les crampons. "J’avoue que j’y pense, même si je ne voulais pas en arriver là. Je me réentraine depuis trois semaines. Si cela peut aider l’équipe, peut-être que je le ferais", nous avoue Benjamin Marechal.

Suspendus

Bryan Mosca, Domenico Esposito (Battice) et Nathan Smets (Rechain) seront suspendus. (Ph. Du.)

Provinciale 2C

Des sponsors chouchoutés

En marge de la rencontre contre Franchimont (2-1), le comité sartois avait décidé de présenter les trois équipes seniors (P2, P3 et féminine). À cette occasion, tous les sponsors étaient conviés pour une petite réception autour d’un bon verre.

Changement gagnant

Surprise dans le onze sartois au coup d’envoi du match contre Franchimont (2-1). Quentin Balhan n’était pas aligné et avait donc pris place sur le banc. "Il avait déjà manqué les deux entraînements de la semaine précédente et ne s’est à nouveau pas entraîné ce mardi. Je lui ai expliqué mon choix et il l’a très bien compris", explique son mentor Rudy Siebenbour. On peut même dire que ce fut un choix gagnant puisque l’ami Quentin a planté le premier des siens dès sa montée au jeu.

La "classe Courtois"

Il n’y a pas à dire, l’histoire d’amour entre Renaud Collette et Welkenraedt est repartie. Auteur d’une excellente prestation, il a été encensé par son coach Grégory Degotte: "En première mi-temps, Renaud a trois arrêts de “classe Courtois” qui nous laisse dans la partie."

Les doutes du coach

Après un très bon début de saison, La Calamine B vient de subir trois défaites de rang. Lors de son analyse d’après-match, le T1 Michel Damoiseau y allait de ses quelques mots: "Je ne pense pas que le doute s’installe dans le groupe. Il s’installe peut-être plus chez moi. Mais je ne remets pas en cause leurs qualités ni leur envie. Il faut simplement que tout le monde se remette en question."

Carnet rose

Depuis jeudi, le Tripotain Alexis Dumez et sa compagne Audrey sont les heureux parents d’un petit Arthur. Félicitations à eux. (J.-P.H.)