Kissima Mara (Dison) : « Notre douze sur douze étonne, mais pas moi »

La victoire (1-0) des Disonais, dimanche contre Seraing B, a été lente à se dessiner au Val Fassotte. Grâce à l’unique but inscrit par Abdou Akdim, mais aussi grâce au zéro gardé derrière. "C’est vrai que ça a été difficile pour nous en première période, mais c’est ça aussi le foot", souligne l’arrière-central Kissima Mara. "Heureusement, on a essayé de changer le rythme en seconde période et ça a fonctionné, aussi grâce aux joueurs qui sont montés au jeu. L’essentiel, ce sont les trois points", indique-t-il très justement. D’autant que sur la pelouse, la différence de classement entre les deux formations ne s’est pas vraiment fait ressentir. "Ils ont besoin de points et je ne pense pas qu’ils vont rester à cette position."