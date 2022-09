Buts: Hayart (0-1, 36e), Dakir (1-1, 46e), Devresse (1-2, 54e), Ransy (1-3, 78e)

"On fait une très bonne première demi-heure mais on ne concrétise pas" regrette le mentor thimistérien Francesco Dell’Aquila. "On encaisse alors un peu contre le cours du jeu. On égalise en tout début de deuxième mi-temps puis là, le match se débride et il y a eu des occasions de part et d’autre. Malheureusement, les buts sont tombés en faveur de notre adversaire." Avec un bilan d’un point sur six lors des deux derniers matchs, les Minerois s’enlisent quelque peu dans le ventre mou du classement.

Harzé 6 – Ent. Pepine 3

Buts: Lognoul (1-0, 14e), J. Diefels (1-1, 17e), Delgoffe (2-1, 30e), Saive (2-2, 45e), Delgoffe (3-2, 65e), Limet (4-2, 83e), Culot (5-2, 85e), Saive sur pen. (5-3, 88e), Lognoul (6-3, 90e)

Avec six buts encaissés, les Pepins d’Yves Voos ont pris l’eau sur la pelouse de Harzé. "On a livré un premier acte encourageant avant de s’effondrer en deuxième partie de match" pointe le coach d’une Entente Pepine qui marque sérieusement le pas après un début de saison plutôt réussi.

Bolland 0 – Croatia Wandre 1

But: Busarello (0-1, 54e)

Nouvelle défaite pour Bolland qui reste calé à six unités en bas de tableau. "Mais les occasions les plus franches ont été pour nous" estime le T1 Antoine Wilkin. "De nouveau, ça se joue sur un détail. Je suis fier de mes joueurs qui ont une nouvelle fois prouvé qu’ils avaient leur place en P3. Et en plus, contre le favori de la série. Mais à présent, il va falloir prendre des points."