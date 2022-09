Évolution du score: 10e: 19-7, 20e: 34-24 (15-17), 30e: 45-40 (11-16), 40e: 61-53 (16-13).

BC VERVIERS: Wilkin M. 5, Lodomez 10, Akinbodu 12, Pirard 2, Roosen 10, Wilkin G. 0, Pitz 0, Mahiat 4, Buscicchio 7, Delsemme 4.

On attendait, côté verviétois, une confirmation de la première victoire décrochée en championnat lors de ce déplacement chez un adversaire qui évolue une division plus bas. Mais le soufflé est un peu retombé après une semaine de préparation déjà fort moyenne. "On joue comme on s’entraîne, cette fois il a manqué d’intensité", constate Quentin Désert, le coach verviétois qui était privé de Léonard et Lerho. Ses gars ont notamment loupé leur départ, l’équipe locale faisant fructifier son handicap pour afficher 19-7 après dix minutes de jeu. "Défensivement, on a fait le job face à un adversaire qui avait pourtant pas mal de réussite. On a connu davantage de problèmes sur le plan offensif. Il faut trouver plus d’options notamment avec une meilleure lecture du jeu."

Le BC Verviers remportait néanmoins les second et troisième actes pour amorcer un retour jusqu’à une longueur de leurs hôtes. "Mais nous n’avions pas la maîtrise du rebond défensif ce qui a donné trop de secondes chances au Fresh Air", détaille Quentin Désert. "La Coupe n’était pas un objectif prioritaire, il faut préparer à présent notre prochain déplacement en championnat à Ciney." Pour se faire, les Verviétois disputeront un match amical face à St-Trond (R1) mardi prochain.

Dison-Andrimont (+ 5) 58 BBC Brainois 69

Évolution du score: 10e: 14-20, 20e: 27-42 (13-22), 30e: 41-59 (14-17), 40e: 58-69 (17-10).

DISON-ANDRIMONT (+5): Toussaint 6, Closset 9, Lerho 3, Petit C.3, Kpako 24, Sayeh 0, Petit M. 6, Chikhaoui 0, Haot 0.

Qualifié en coupe de Province la veille, les Disonais devaient remettre le couvert ce dimanche face à un adversaire de R2 pour espérer continuer aussi dans la Coupe AWBB…

"On a eu beaucoup de mal à démarrer", constate Didier Franceschi qui devait se passer de Chikhaoui (en début de partie) et Buscicchio. "Face à nous, une très belle équipe qui nous était supérieure."

Les Brainois avaient vite refait leur handicap de cinq unités et menaient déjà 14 à 20 au terme du premier acte. "On commence alors à mieux jouer et on fait jeu égal jusqu’au second quart avant un gros passage à vide: mauvaises rotations défensives et précipitation offensive."

Les locaux étaient menés 27 à 42 au repos avant l’arrivée de Chikhaoui. "Il apporte beaucoup à l’équipe qui peut alors rivaliser avec l’adversaire", ajoute le T1 local. "On ne doit pas rougir du résultat mais nous devons absolument nous concentrer sur notre collectif pour nos prochains matches."