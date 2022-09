Benjamin Delhez (Ster-Francorchamps): "On sait qu'il y aura une tournante"

Le joueur de 25 ans ne se cachait pas derrière l’excuse du terrain pour expliquer le partage des siens. "On n’a pas l’habitude de jouer sur des terrains synthétiques et celui-ci n’était pas du tout exceptionnel. Il y avait énormément de rebonds. Mais ça reste une surface de jeu praticable."

Heusy, Dison, Trooz…

Ayant suivi sa formation du côté de Heusy, le médian axial a ensuite transité par Verviers, où il a effectué ses premiers pas en équipe première. Après des passages par Dison et surtout Trooz ces dernières saisons, il a posé son sac à Ster cet été, chose qu’il ne regrette absolument pas. "On forme une belle bande de copains. On s’amuse bien et il y a une ambiance incroyable. Aujourd’hui, on a fait match nul mais je suis sûr qu’on va faire la fête dans la buvette. Je suis très content de mon choix de rejoindre le club, il n’y a que du positif. Collectivement, le début de saison est bon et nous sommes toujours invaincus. Individuellement, je suis titulaire et j’ai tout joué jusqu’à présent donc je ne peux qu’être satisfait. Avec les trois du milieu, on a des profils différents. Louis (Raskin) est un peu plus offensif alors que Gaëtan (Ndofunsu) et moi sommes un peu plus défensifs."

Et de conclure: "On sait qu’il y aura une tournante établie entre nous en fonction des matches et que ça se passera bien."