À Richelle, le Tiégeois Robin Custinne n’a pas raté les deux marches

"Il s’est imposé dans notre milieu, dit son coach actuel Benoît Waucomont. Il se rend disponible, il propose. Quand les blessés vont revenir (Spano, Thys, Velegan), il aura un peu plus de concurrence." En attendant, Robin tient sa place. Dimanche à Raeren, il se montrait logiquement déçu à l’issue des débats.

"On sortait de deux matches un peu moins bons, et moi aussi. On avait envie de réagir. En première mi-temps, on était pas mal mais on n’a pas su concrétiser. Et en foot, quand tu ne marques pas tes occasions, tu le payes…"

Qu’à cela ne tienne, le Tiégeois s’est rapidement adapté à son nouveau club, et donc à sa nouvelle division.

"Je pense que je n’ai pas mal commencé le championnat. Mon adaptation se passe bien. Ça joue plus vite. On se parle beaucoup sur le terrain entre équipiers pour se replacer, se coacher. Je n’ai pas forcément connu cela avant. Et puis pour les entraînements, c’est limite plus facile puisque je kote à Liège." Avec Richelle, Robin continue à viser la colonne de gauche.

« Voir mon frère Guillaume à Malmedy »

"Pour cela, on doit retrouver le niveau de jeu proposé contre Herstal et surtout terminer nos occasions", dit le n°26 bassi-mosan qui n’oublie pas son club formateur, Sart, ni son frère Guillaume.

"Je suis allé voir Sart samedi soir contre Franchimont. Et dès que je peux, je vais aussi voir mon frère Guillaume, qui joue maintenant à Malmedy."