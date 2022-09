Incertain avant la rencontre, le pur produit aubelois Floran Ernst nous raconte cette semaine particulière. "Nous nous sommes réunis pour nous dire ce qui n’allait pas. On a pu s’expliquer calmement. Il fallait mettre les choses à plat. Le groupe était conscient qu’il fallait le faire pour vider son sac. Depuis le début de saison, l’ambiance, tant aux entraînements qu’en dehors, est excellente. On est vraiment une bande de potes. Le dimanche, nous n’arrivions pas à reproduire cette ambiance", explique le milieu de terrain.

Dans ce début de saison compliqué pour les Siropiers, il n’a jamais été question dans le groupe de lâcher le T1, Tony Niro. " Le groupe est à 1 000% derrière Tony. L’entraîneur n’est pas en cause. Il se donne comme un fou pour nous, comme le comité d’ailleurs, qui s’investit énormément pour nous permettre d’évoluer dans les meilleures conditions. Vis-à-vis d’eux, le groupe était gêné de nos résultats. Ce sont des gens extraordinaires, comme notre coach. Tony fait partie intégrante de notre groupe et si on ne se sauve pas avec lui, on ne se sauvera avec personne d’autre. J’espère franchement que notre saison est lancée. Nous devons continuer à bosser à l’entraînement, car dimanche, ce sera le gros derby face à Hombourg ", ajoute-t-il, avant d’émettre un avis sur la montée au jeu du jeune William Lennertz qui vient de l’équipe B : "Il a montré un excellent état d’esprit. Il a été lancé en attaque, alors qu’il a été formé dans le milieu. Je me revois un peu en lui", conclut Floran Ernst.