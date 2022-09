Visé avait les moyens de rêver mais est hors de la Coupe de Belgique

Les Waeslandiens ont fait la différence, d’abord en touchant le poteau puis via deux mouvements collectifs qui ont déstabilisé le bloc visétois. Le deuxième but était remarquable avec trois passes entre le gardien et Daniel Maderner qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond. "Le 1-0 a coupé notre élan. Il y a de grandes différences entre nos équipes mais il ne faut pas occulter la qualité de notre prestation. Jusqu’au bout, nous avons essayé de marquer un but", analysait Bernard Smeets.