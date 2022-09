Évolution du score: 10e: 15-21, 20e : 33-33 (18-12), 30e : 48-54 (15-21), 40e : 50-82 (2-28).

HENRI-CHAPELLE: Vronen 3, Viellevoye 10, Laboureur 11, Lahaye 15, Remacle 7, Manguette 4.

Première (et sévère) défaite des Capellois cette saison qui abordaient ce 1/32e finale de la Coupe de province avec six absences. Et les circonstances du match n’allaient rien arranger…

"L’adversaire ne s’était déplacé qu’avec huit joueurs, j’en avais de mon côté sept à ma disposition au départ...", relate le coach capellois, Fred Ledain. "Mais je perds Henkens à l’échauffement suite à une contracture au mollet puis Vronen dans le premier quart sur entorse - un pied qui traîne après shoot à 3 points converti -, idem pour Manguette - encore un pied qui traîne - dans le second acte mais il continue à jouer dessus et finalement Lahaye fait sa cinquième faute au début du dernier quart-temps."

Mal rentré dans le coup et mené 15 à 21 après dix minutes de jeu, Henri-Chapelle sortait un bon second acte pour égaliser (33-33) au repos.

"Avec peu puis très vite plus de rotation, nous sommes à -6 à dix minutes du terme", ajoute le coach local qui ne pouvait ensuite empêcher un 2 à 28 dans le dernier acte. "Il faudra finalement un press demi-terrain des adversaires à 5 contre 4 pour donner au score les contours que l’on connaît."

De quoi retomber un peu les pieds sur terre après un super-début de championnat (3/3) en P1 et un derby à domicile face au voisin Welkenraedt dès samedi prochain.