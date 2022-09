Évolution du score: 10e: 24-19, 20e: 37-43 (13-24), 30e: 61-57 (24-14), 40e: 79-74 (18-17).

RBC AUBEL (+5): Grooteclaes 15, Gorlé 12, Liégeois G. 9, Gerarts 15, Perin 19, Bousmanne 2, Lambot 0, Albert 0, Liégeois B. 2.

Première apparition à domicile des Aubelois (R2) qui ont déjà dû se déplacer trois fois en championnat (1 sur 3). En Coupe AWBB cette fois et face à une R1, les Herbagers ont réalisé un petit exploit en sortant Waremme. "La preuve que même à ce niveau et face à des shooteurs, une bonne zone 1-3-1 peut fonctionner quand les joueurs ont envie de courir", pointe Claude Ernotte qui doit sans doute en partie la qualification à ce changement défensif.

Bousmanne et Grooteclaes s’employaient pour préserver les cinq points de handicap… mais en moins de quatre minutes les visiteurs avaient gommé leur retard (11-13) forçant le coach herbager à prendre un premier temps-mort. Aubel s’appliquait, devant comme derrière, et pouvait compter sur deux bombes de Perin pour repartir à 24-17 (8e). On notait même 32-23 au début du second acte avant un flottement coupable (15e: 33-30) forçant Claude Ernotte à rappeler une 2e fois les siens. Les deux équipes manquaient de finition mais Waremme finissait par égaliser à 35 partout (18e) et enchaîner avec un 3 points. La fin de mi-temps était difficile pour les Verts (37-43).

« À confirmer »

Le 3 points en reprise de Gauthier Liégeois rendait pourtant espoir (40-43), Grooteclaes et Gerarts lui emboîtaient le pas pour rendre l’avantage à Aubel (24e: 49-48, 27e: 58-52). Une équipe locale qui se faisait plaisir en défense (de zone) pour afficher 61-57 à la demi-heure. Et tout s’annonçait pour le mieux au début du dernier acte (33: 68-59) pour des Aubelois qui géraient bien leur avantage pour décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale qu’ils disputeront face à Ciney.

« Lorsqu’on a trouvé la bonne carburation en défense, notre jeu offensif s’est délié aussi », conclut Claude Ernotte. « À confirmer en championnat dès le week-end prochain face à Genappe. »