Évolution du score: 10e : 18-16, 20e : 48-35 (30-19), 30e : 66-44 (18-9), 40e : 88-58 (22-14).

RBC PEPINSTER: Pirson 3, Maucourant 13, Francoeur 8, Delsaute 11, Deblond 1, Nyssen 3, Hanus 7, Maréchal 9, Beaujean 0.

"Le match piège par excellence" avait annoncé Pascal Horrion, le coach pepin ne s’était pas trompé. En déplacement à Esneux, une équipe que ses gars venaient de battre de 30 points en match de préparation, c’est cette fois Pepinster qui se voit infliger pareil lourd revers. La fin du parcours en Coupe de Belgique dès lors.

"Halkin et Wintgens étaient sur la touche, Nyssen n’a pu jouer que quelques minutes avant de devoir sortir car son pied était à nouveau très douloureux", explique Pascal Horrion. "Un mauvais match à oublier au plus vite, on a rassemblé tout ce que l’on était capable de faire de pire. À la pause, j’avais déjà usé trois défenses différentes sans pouvoir trouver de solution face à une équipe plus athlétique et plus concernée que nous."