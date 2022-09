Pratiquant un jeu ouvert et plaisant, les vingt-deux acteurs ont offert un beau spectacle avec six buts inscrits. Mais ils ont également fait preuve de naïveté défensive en encaissant pratiquement tous les buts sur des erreurs défensives.

Si l’on pensait les Malmédiens de Servet Sumer lancés vers la victoire après avoir mené 2-0 (buts de Heinen et de Kivrak), c’était sans compter sur la force de réaction des Germanophones de Manuel Mutsch. Une tête puissante de Schmitz sur un corner de Oliveira, juste après le deuxième but des Dragons, les relançait dans le match. "Le 2-0 était forcé, reconnaît l’entraîneur des Blancs, Servet Sumer. Face à l’énorme pression d’Oudler, on n’était pas vraiment dedans. Mais malgré cela, on a eu les occasions pour tuer le match."

« On a montré du caractère »

À 2-1, tout était à refaire ou presque. D’autant plus que les visiteurs revenaient dans la partie avec de meilleures intentions et parvenaient à égaliser deux minutes seulement après la reprise. Le pied gauche de Meyer, oublié au second poteau, ne laissait aucune chance à Errens. "On a montré du caractère pour revenir dans le match", se réjouit le mentor d’Oudler.

Et lorsque Backes profitait d’un cafouillage dans le rectangle pour donner l’avance aux Rouges (76e), on pensait que les dés étaient joués. Surtout que les Malmédiens étaient réduits à dix pour deux jaunes reçues coup sur coup par Ebroin (82e). Mais dans les toutes dernières minutes, Steffens, profitait d’un long ballon pour égaliser du plat du pied. "On ne doit jamais concéder un but pareil mais Malmedy a marqué sur trois erreurs défensives", regrette Manuel Mutsch. Son confrère peut en dire autant sur les lacunes défensives des siens. "Mes joueurs sont jeunes et toujours en apprentissage", relativise toutefois Servet Sumer, content d’avoir pu arracher ce point "miraculeusement."

Malmundaria B 3 – Oudler 3

Arbitre: M. Melotte.

Carte rouge: K. Ebroin (2e jaune, 82e).

Cartes jaunes: M. Schoonbroodt, T. Thomas, T. Jodocy, C. De Oliveira.

Buts: S. Heinen (1-0, 10e), O. Kivrak (2-0, 35e), S. Schmitz (2-1, 37e), D. Meyer (2-2, 47e), K. Backes (2-3, 76e), P. Steffens (3-3, 88e).

MALMUNDARIA B: Errens, Dewalque (78e Antonello), Steffens, Schoonbrodt, Dethier, Ebroin, Antoine, Dehez (62e Kocak), Thomas, Heinen (67e Oury), Kivrak (78e Akar).

OUDLER: Seffer, Verbaarschot, Peters (70e Coumont), Schmitz, L. Henkes, Pint, Meyer (65e Backes), Greven, De Oliverira (86e Dhur), G. Henkes, Kockelmann.