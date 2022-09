Buts: Nito (1-0, 12e ; 2-0, 39e ; 3-0, 70e et 4-0, 83e)

Cartes rouges à Jalhay: Fickers (61e, 2cj.), Sabel (83e, directe)

"C’était équilibré pendant 10 minutes puis nous avons pris largement le dessus, aidés par la sortie de Dessaucy sur blessure, expliquait Steve Paquay, le coach de Butgenbach. C’était sans doute notre match le plus abouti depuis que je suis à Butgenbach."

"Après la sortie de Dessaucy, nous avons perdu 8 duels sur 10, confirmait Rocco Sutera, le mentor jalhaytois. L’arbitre a distribué les cartons, dont un injustifié à Fickers alors que nous avions bien repris la seconde période."

Lontzen 1 – Saint-Vith 2

Buts: Jacinto (0-1, 52e), Preis (1-1, 70e), Rogister (1-2, 90e)

"Saint-Vith était un peu au-dessus grâce à ses individualités mais nous étions présents dans le combat et c’est dommage de prendre ce but dans les derniers instants", pestait Marco Krickel, le T1 de Lontzen.

"Nous aurions dû mener 0-3 mais on a loupé de grosses occasions et un arbitre scandaleux nous a refusé trois penalties, lâchait Thierry Polis, l’entraîneur saint-vithois. On gagne toujours pour mon anniversaire même à Lontzen et à la dernière minute."

Lambermont 3 – Goé 4

Buts: Rosciglione (1-0, 6e), Quodbach (1-1, 11e), Larbuisson (2-1, 20e), Quodbach (2-2, 29e), Heggen (2-3, 49e), Bodson (2-4, 60e), Larbuisson (3-4, 77e)

"Comme la saison passée, on est tombé sur une équipe de Goé qui n’avait pas encore gagné mais qui a montré plus d’envie, rappelait Jonathan De Bruyne, le coach lambermontois. Nous avons loupé des occasions dans les moments clés."

"Une victoire méritée qui fait du bien au moral et même si Avermaet a dû sortir quelques ballons chauds en fin de match", soufflait Ludo Lambert, le mentor des Loups.

Honsfeld 4 – Baelen 0

Buts: Conrad (1-0, 46e), C. Jost (2-0, 74e), Zinoune (3-0, 84e), Peiffer (4-0, 90e)

Carte rouge à Baelen: Loneux (50e, directe)

Le volet sportif de cette rencontre a été éclipsé par des faits déplorables qui se sont déroulés après le coup de sifflet final.

"Les frères Pirnay ont attendu Jason Conrad pour le frapper et ce dernier a un œil au beurre noir, regrettait Pascal Jost, le coach de Honsfeld. Ce sont des choses qu’on ne veut pas voir dans le foot."

"Ce n’est pas acceptable, surtout de la part de cadres de l’équipe, ajoutait Chistophe Sangiovanni, le T1 baelenois. Je présente mes excuses au nom du club de Baelen, je suis attristé et même dégoûté."

SRU Verviers 3 – Elsenborn 3

Buts: Aelens (1-0, 5e), Dupret (2-0, 11e), Scholl (2-1, 18e), Gengler (2-2, 34e), Bastin (2-3, 40e), Werisse (3-3, 42e)

Carte rouge à Elsenborn: Y. Heinen (90, 2cj.)

"J’aurais signé pour un point avant le match mais après avoir mené 2-0, je reste frustré par ce partage, expliquait Cédric Flon, le coach du Skill. C’est notre 4e match sans défaite malgré un groupe déforcé."

"On oublie un homme sur le 1-0, sur le 2-0 mon gardien passe à côté puis on renverse la situation, relatait Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn. Dans la foulée, Verviers égalise car on fêtait toujours le 2-3."

Xhoffraix 3 – Cornesse 0

Buts: Vanswieten (1-0, 8e et 2-0, 12e), Wyaime (3-0, 83e)

"On mène rapidement 2-0 puis on manque un penalty pour tuer ce match, racontait Sylvain Henrard, le technicien xhoffurlain. On a géré la 2e mi-temps, surtout le dernier quart d’heure."

"Xhoffraix a déjà une bonne équipe mais quand, en plus, on les laisse jouer, pestait Jonathan Félix, l’entraîneur de Cornesse. Nous n’avons jamais profité de nos quelques moments forts, la défaite est logique."

Sart B 1 – Walhorn 2

Buts: Asanaj (0-1, 15e), Méant (1-1, 33e), Klöcker (1-2, 65e)

"Je dois souligner le fair-play affiché par Walhorn, lançait Éric Van Renterghem, le tacticien sartois. Nos adversaires méritaient de gagner mais nous n’aurions pas volé un partage."

"C’était très bien jusqu’au 0-1 puis nous avons laissé les jeunes sartois revenir dans le match et ils nous ont mis en difficulté, avouait Sacha Kauth, le T1 de Walhorn. Sart est resté dangereux jusqu’au bout mais nous aurions également pu faire 1-3."