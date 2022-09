Buts: Launois (1-0, 68e), Plom (2-0, 75e), Belle sur pen (2-1, 85e)

"Pour la confiance, il était important de l’emporter. Renaud Collette nous laisse dans le match avant la pause. Après, on était au-dessus de La Calamine B", estime le T1 welkenraedtois Greg Degotte.

"On doit mener 0-2 au quart d’heure. On touche deux fois les montants et Collette sort des arrêts. Par la suite, on a déjoué", regrette le coach calaminois Michel Damoiseau.

Amblève 1 – RCS Verviers 2

Buts: Arakaza (0-1, 11e), Deraoui (0-2, 15e), Heukemes sur pen (1-2, 29e)

"On se fait sanctionner sur les deux premières actions verviétoises. Après la pause, on réagit bien et on mérite le point", note le mentor amelois Robin Demarteau.

"C’est très enthousiasmant de venir gagner ici. On avait décidé de jouer plus bas et de repartir en contre. Collectivement, nous avons livré un bon match", se félicite son homologue Gabriel De Luca.

Stavelot 3 – Waimes Faymonville 0

Buts: Boucha (1-0, 37e), Brissinck (2-0, 39e), Fyon (3-0, 44e)

"On a bien maîtrisé la première période même si, à 0-0, mon gardien gagne un face-à-face avec Demirkazan. En seconde, on a plutôt été dans la gestion", déclare le tacticien stavelotain Julien Godard.

"Le match était plutôt équilibré puis on prend trois buts en neuf minutes. La messe était dite. On touche ensuite la latte et ça aurait pu éventuellement nous relancer", pense le T1 waimerais Jean-Claude Sonnet.

Rocherath 0 – Trois-Ponts 0

"On commence bien, on a trois belles occasions, puis on perd un peu notre football", regrette le coach de Rocherath Stefan Bongard.

"C’est un bon point mais j’ai quand même un petit goût de trop peu. Après un premier quart d’heure difficile, le match est pour nous avec de grosses possibilités", commente l’entraîneur tripontain Grégory Rondeux.

Hautes Fagnes 1 – Emmels 1

Buts: Aksu (0-1, 11e), Diané sur pen (1-1, 35e)

"Nous n’avons pas bien joué. La semaine passée, un point était trop peu. Aujourd’hui, il est de trop. Et ce point, c’est Flagothier qui nous le prend", dixit le mentor fagnard Tommy Chiragarhula.

"Nous étions beaucoup plus forts et si c’est 6-1, il n’y a rien à dire. On va tout de même regarder le positif et dire qu’on a un point", glisse son homologue Benoît Lousberg.

Recht 0 – Weywertz 0

"Quand on voit le match, on doit être satisfait du point car Weywertz mérite la victoire. J’ai vu un vrai derby avec de l’engagement positif", analyse le technicien rechtois Jérôme Stark.

"On peut dire que c’est notre meilleur match de la saison. J’ai un goût de trop peu mais aussi un goût de très positif", glisse pour sa part son vis-à-vis Benjamin De Vuyst.

Trois Frontières 2 – Heusy 1

Buts: Mata (1-0, 24e), Kuavita (1-1, 75e), Masset (2-1, 83e)

Carte rouge à Trois-Frontières: Frank (86e, 2j)

"Heusy a très bien joué le coup et aurait pu prendre un point", reconnaît l’entraîneur du FC3F Fabrice Burdziak. "On est allé chercher cette victoire avec un but à la Masset."

"On a vu un Heusy à deux visages. Avant la pause, nous avons été largement dominés. Après, nous avons rejoué notre jeu et nous nous sommes créé pas mal d’occasions", avance le technicien heusytois Jessy Dionisio.