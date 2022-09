« Nous aurions pu tout perdre », admet Vincent Heins (Ster-Francorchamps) après le nul au FC Eupen (vidéo)

Sur leur première incursion dans le camp eupenois, ils ouvraient pourtant le score. Sur une passe de Thelen, la frappe enroulée de Crisigiovanni trompait Pelzer. Dès cet instant, les gars du circuit prenaient le dessus mais Eupen parvenait à égaliser. À la suite d’un coup-franc dévié, Crespin loupait sa prise de balle. Le ballon touchait le poteau et Cédric Laschet était à la bonne place pour conclure. Restiglian, tout juste monté au jeu en lieu et place de Thelen, blessé, butait sur Pelzer juste avant la mi-temps.

Après les oranges, Ster dominait au niveau de la possession de balle mais c’est Eupen qui se ménageait les plus belles occasions, en contre. Les joueurs de Patrick Kriescher ne parvenaient pas à marquer, Julien Crespin sortant le grand jeu à plusieurs reprises.

En fin de rencontre, Colle touchait le montant puis dans l’autre sens, Restiglian avait la balle de match au bout du pied. Pelzer était à nouveau à la parade. Monsieur Addai mettait un terme à la partie et adressait un carton rouge direct à Benlahbib.

Au terme de la rencontre, Vincent Heins reconnaissait que le partage était logique. "Autant à Sprimont B qu’à Hombourg, nous avons perdu à chaque fois deux points, autant ici ce n’est pas le cas. Nous aurions pu l’emporter sur la dernière occasion de Restiglian, mais nous aurions aussi pu tout perdre, sans plusieurs belles interventions de Julien Crespin, qui s’est parfaitement racheté après son erreur sur le but encaissé." Un avis partagé par son homologue eupenois, Patrick Kriescher. "Nous avons assisté à un beau duel, entre deux équipes qui ont chacune eu l’opportunité de l’emporter. Je pense que nous avons eu un peu plus d’occasions alors qu’ils ont plus eu la maîtrise. Les deux gardiens ont bien fait leur travail aujourd’hui."

FC Eupen 1 – Ster-Francorchamps 1

Arbitre: M. Addai

Buts: Crisigiovanni (0-1, 8e), C. Laschet (1-1, 15e)

Cartes jaunes: Ordonez, Krafft ; Thelen, Chandelle

Carte rouge: Benlahbib (directe, après le coup de sifflet final)

FC EUPEN: Pelzer, Schins, Mennicken, Vanaschen, Ordonez, B. Laschet, D’Argent (66e Colle), C. Laschet, Fumagalli (87e Weinberg), Benlahbib, Krafft

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Chandelle, Boreio, Delhez, Ndofunsu (62e Raskin), Gilis (62e Dardenne), Thelen (44e Restiglian), Crisigiovanni, Scheffer (70e Domken)