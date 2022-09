Les photos et le résumé vidéo de Sart - Franchimont (2-1): « Un partage aurait été plus logique »

Les Franchimontois sont les premiers à mettre le nez à la fenêtre mais la tête de Bielen (9e) passe à côté. Colin lui répond à la 22e mais sa tentative connaît le même sort. Les deux mêmes joueurs se mettent encore en évidence (26e et 31e) mais sans plus de succès. Juste avant la pause, Henrion y va d’une magnifique frappe enroulée qui passe à quelques centimètres du cadre.

"Durant ce premier acte, nous étions bien et notre organisation était très bonne. Malheureusement, le 1-0 a changé la physionomie de la rencontre", analyse le T1 des Theutois Olivier Laffineur. "On parvient tout de même à revenir au score à trois minutes de la fin et on arrive encore à encaisser. Il n’y a pas un match depuis le début où on ne fait pas un cadeau. On a la balle, qu’il suffit de garder et faire circuler, mais on la perd. Ensuite, on court quinze mètres à côté du joueur et on ne l’arrête pas. Je suis très déçu et je commence même à être fâché. On ne grandit pas de nos erreurs."

Le match va réellement débuter à l’heure de jeu. À peine monté au jeu, Balhan, isolé au second poteau, met les Sartois aux commandes (1-0). Franchimont tente de réagir et est récompensé de ses efforts à trois minutes du terme. D’une superbe frappe, Hurdebise ne laisse aucune chance à Spéder (1-1). Mais moins de 120 secondes plus tard, le capitaine sartois Evrard décide de l’imiter et offre les trois points à ses couleurs (2-1).

« On sait rebondir »

"Je suis soulagé et bien sûr satisfait", glisse le coach sartois Rudy Sienbenbour. "Après une défaite, il est toujours important de renouer avec la victoire. On retrouve par la même occasion la première place et on met la pression sur Amblève et Stavelot. Sur l’ensemble de la rencontre, je dois reconnaître que le nul aurait été plus logique. Mais cette fois, la pièce est tombée de notre côté. Après le 1-0, on a trop reculé et Franchimont en a profité. Heureusement, on a su trouver les ressources pour arracher la victoire. Mes gars ont cette force mentale pour rebondir et c’est important pour la suite."

Le résumé du match, en vidéo:

Sart 2 – Franchimont 1

Arbitre: M. Kourouma

Cartes jaunes: Gauthy, Keller ; Hurdebise, Dufour

Buts: Balhan (1-0, 60e), Hurdebise (1-1, 87e), Evrard (2-1, 88e)

SART: Spéder, Depresseux, Grosjean, Léonard, Evrard, Flagothier, Gauthy, Keller, Gillet (64e Datou), Colin (73e Heindrichs), Dothée (55e Balhan).

FRANCHIMONT: Jamar, Henrion, Mathonet, Vitrier, Hurdebise, Demoulin, Vicqueray (82e Lausberg), Noblué, Dufour, Bielen, Theysgens (75e Simonis).