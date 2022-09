« L’impression qu’il se fumait une pipe »

Et pourtant. Quelques heures plus tard, Remco Evenepoel franchit la ligne d’arrivée en solitaire – une habitude – pour s’offrir, à 22 ans, le titre de champion du monde sur route. À cet instant, André Schoonbroodt se trouve au café La Renaissance (Blegny), nommé pendant ce Mondial cycliste QG du REV 1703 Liège (116 membres… "plus trois au moins depuis dimanche matin"). Il s’y est rendu en covoiturage, à 4h30.

Une bonne fricassée dans l’estomac, le créateur de ce fan-club liégeois profite alors du récital de la pépite de Schepdael accompagné d’une trentaine d’autres membres. "Sur la fin, j’étais nerveux. Mais j’avais compris qu’il était dans un bon jour. Plus tôt, lorsque les Allemands roulaient derrière l’échappée, Remco avait l’air si facile dans le peloton… J’avais l’impression qu’il mangeait tranquillement un pain au chocolat et se fumait une pipe", sourit notre interlocuteur. Qui, au fil de la course, retarde tant que possible l’expression de son enthousiasme. "J’ai attendu le dernier tour. Là, j’ai envoyé un message à ma femme: “On va être champion du monde”. Elle n’est pas fan de vélo, mais je l’aime quand même (sourire)."

Très attentifs, à La Renaissance (Barchon).

Avec le père de Gilbert

Ce succès est d’autant plus particulier pour les supporters verviétois du "Rem’" qu’ils l’ont vécu en compagnie de Jeannot Gilbert, père de Philippe, jusqu’à ce dimanche dernier coureur belge à s’être coiffé des lauriers mondiaux (2012). "Il était là avec Nadia, sa fille aînée, avant d’aller assister aux épreuves de jeunes de Jemeppe. C’était émouvant, pour moi, de le voir ici. Car je n’avais plus pleuré comme ça depuis… le sacre de Philippe Gilbert. Jeannot m’a toujours dit apprécier Remco. Il était heureux pour lui."

André Schoonbroodt et Jeannot Gilbert

En Écosse ?

De retour à son domicile de Petit-Rechain (Verviers), André Schoonbroodt n’est pas parti se coucher, sans doute toujours plein d’étoiles dans les yeux. Il a d’ailleurs… regardé la rediffusion de la course, dans l’après-midi.

Sourire aux lèvres, celui qui avait découvert Remco Evenepoel sur Aubel-Thimister-Stavelot, en 2017 tente de prendre un peu de recul: « Je ne sais pas si on pourra revivre pareilles émotions. À moins qu’il nous gagne le Tour de France un jour… Franchement, après sa chute en Lombardie, j’ai eu peur qu’il ne retrouve jamais son niveau. Cette saison, tous les doutes sont balayés (rires) ! Ce serait top qu’il nous fasse le doublé chrono-course en ligne, une fois, comme chez les jeunes. L’an prochain en Écosse ? En tout cas, j’espère qu’on sera présents, cette fois. C’est quand même plus proche que l’Australie. » Mais d’abord, place à un peu de repos. Pour Remco… et ses fans de la première heure.