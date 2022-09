La réunion de crise a fait du bien à Aubel, vainqueur de Faimes (photos)

La réunion de crise provoquée mardi passée a apparemment fait du bien aux Aubelois. Très concentrés dès l’échauffement, les hommes du coach Tony Niro ont lancé leur rencontre tambour battant. Deux minutes de jeu, première entrée dans le rectangle du milieu offensif aubelois Fayçal Temsamani (avec un splendide petit pont à la clé), mais celui-ci se fait accrocher grossièrement par le défenseur faimois Diomandé. Le capitaine visité Jean-Yves Colling ne tremble pas et converti le penalty (1-0). Les Faimois réagissent peu avant le quart d’heure (13) avec une double possibilité des pieds de Medhi Tamoh et d’Amaury Hauteclair qui avait bien suivi, mais le portier des Siropiers Laurent Beckers s’interpose les deux fois. "Quand on commence la rencontre avec cette mentalité-là et qu’on a la chance de recevoir un penalty si tôt dans la rencontre… c’est bien parti pour la suite de celle-ci", avoue le mentor des Aubelois Tony Niro.