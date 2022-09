« La chance va finir par nous sourire », espère le coach de Sprimont B, battu à Hannut

À peine le match relancé, ce diable de Cossalter est au bon endroit pour profiter d’un cafouillage dans la défense visiteuse (1-0). Mais les locaux vont alors reculer et s’exposer aux offensives adverses. Sprimont B en fait voir de toutes les couleurs aux hommes de Manu Christiaens. Un magnifique coup franc d’Ipanga oblige Racz à une détente impressionnante, tandis que Ruiz et Nelissen tirent directement sur le gardien hannutois. Le match peut basculer à tout instant. Mais Doutreloup, très bon jusque-là, écope d’un second bristol jaune. De quoi anéantir les espoirs sprimontois qui à 10 contre 11 vont malgré tout jouer leur va-tout. Lla tâche est trop ardue. Et Cossalter profite des espaces offerts dans la défense adverse pour doubler l’avance des siens dans les derniers instants (2-0).

Le coach des Carriers, Faustino Garcia, se montrait fier de ses joueurs malgré la défaite: "Mes jeunes ont tenu tête à Hannut. S’il n’y avait pas eu ce but chanceux en début de seconde période, je pense que le score aurait été tout autre. Nous sommes une fois de plus mal payés. Le club a décidé de se lancer dans un projet que personne d’autre n’ose tenter, à savoir miser sur ses jeunes et les aligner en P1. La chance va finir par nous sourire. Car n’oublions pas que cette bande de gamins figure parmi les meilleures défenses de la série."

Hannut 2 – Sprimont B 0

Arbitre: Dylan Henrot

Cartes jaunes: Pasteels, Adrovic, Henrot S. ; Pedrosimao, Bah

Carte rouge: Doutreloup (2CJ, 73e)

Buts: Cossalter (2-0, 46e et 90e)

HANNUT: Racz, Cwynar, Lo Presti, Adrovic, Spadaro (67e Ouchan), Crotteux, Père, Geuns, Pasteels (74e Formica), Henrot N. (63e Henrot S.), Cossalter

SPRIMONT B: Librici, Carrea, Bah (77e Sutera), Pedrosimao (59e Gonzalez), Ngengele, Doutreloup, Ipanga, Nelissen, Ruiz (77e Bibombe), Carvalho, Cugnon (59e Allarassem)