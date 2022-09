Michel Schwontzen l’avait annoncé avant la rencontre: la clé pour Hombourg serait de retrouver réalisme et solidité défensive. Les deux valeurs, en somme, qui avaient mené le club au titre en P2B il y a quelques mois. Pour ce qui est du réalisme, ses joueurs pouvaient difficilement faire mieux en première période puisque son fils Martin profitait d’un long ballon de Bayard pour fausser compagnie à la défense locale et ouvrir la marque. C’était là l’unique réelle occasion hombourgeoise du premier acte et le plus dur était déjà fait. Les Oranges passaient dans la foulée dans leur configuration de prédilection, à savoir un bloc bas et des contre-attaques rapides. "Là, on a plusieurs possibilités de tuer le match mais mes joueurs ont fait énormément d’efforts défensifs, ce qui a entraîné un manque de lucidité dans les derniers gestes devant " analysait le T1 de Hombourg. "Ce qui signifie que nous sommes restés exposés aux longs ballons que notre adversaire a balancés dans la surface." Contraint d’attaquer, Melen s’installait en effet dans le camp de Hombourg mais peinait à vraiment créer du danger. Car si elles avaient écœuré leur adversaire dimanche dernier à Malmedy par leur organisation défensive sans faille, les troupes d’Alain Bettagno devaient cette fois faire le jeu. Un exercice qui ne leur convient décidément pas. "Les deux équipes ont entamé la partie avec le même plan de jeu" résumait le coach melinois. "La différence, c’est que c’est Hombourg qui a marqué en premier sur la seule erreur de ma défense. Cela nous a évidemment compliqué les choses car on a dû pousser et on sait que ce n’est pas notre force. On a de gros problèmes de finition depuis le début de la saison et on l’a encore remarqué aujourd’hui." Finalement très (trop) peu inquiétés, Xavier Stassen et sa défense tenaient bon jusqu’au coup de sifflet final et offraient donc trois précieuses unités à leurs couleurs. "Pour le coup, aujourd’hui, on peut l’écrire: c’est une vraie victoire à la hombourgeoise" souriait Michel Schwontzen. "Il nous fallait absolument ces points et on les a pris en gardant le zéro derrière et en retrouvant une vraie solidarité dans l’équipe." Un bilan positif qui ne manquera pas de requinquer les Hombourgeois à une semaine de recevoir Aubel pour un gros derby à six points !