Dès les premiers tours de trotteuse, les deux formations affichaient un esprit résolument offensif. De bon augure pour régaler un public venu en masse. Adam, de la gauche, adressait un centre fuyant que Bisconti mettait à profit, de la tête pour activer le marquoir (1-0). Les Bleus en état de grâce, relançaient sans cesse la machine offensive. Même si les Verts tentaient de réagir, une fausse note défensive de leur part, permettait à Neerdael, à l’affût, de doubler la mise (2-0). Il fallait attendre la demi-heure pour enregistrer une première tentative de Lefort. Ce qui déclenchait une légère rébellion des Etoilés. Sur un service de Brandon Delville, Lefort plaçait de peu à côté. Mais les Mosans ne l’entendaient pas de cette oreille. Une superbe combinaison sur le flanc droit avec des garçons comme Honay et Gilson, offrait le troisième but à Moulin juste avant la pause (3-0).

À la reprise, les Étoilés haussaient le ton. Gary Delville couchait Henrotte. Sur une perte de balle de Moureaux, Filali touchait le montant. Wanze Bas-Oha souffrait. Il ne parvenait plus à garder le cuir dans ses rangs. Sur un corner de la droite de Brandon Delville, Dirix atténuait les chiffres d’un genou victorieux (3-1).

Dome: « Compliqué dans l’impact »

L’espoir elsautois renaissait. Mais une perte de balle dans le rond central offrait à Neerdael, la possibilité d’ajuster un lob magnifique qui laissait François, très avancé, pantois (4-1). La messe était évidemment dite.

Le temps de digérer cette déconvenue et de reprendre ses esprits, Boris Dome, le T1 elsautois, constatait les dégâts. "Cette rencontre fut compliquée dans l’impact", analysait-il. "Nous avons été trop tendres défensivement. Leur triangle au milieu et leur flanc droit nous ont fait très mal. Nous devons certainement être plus réalistes. Nous prenons quatre buts et pourtant, je n’ai pas l’impression d’avoir joué un mauvais match. Mais nous n’avons pas de pression et nous allons rectifier le tir."

Wanze Bas-Oha 4 – Elsaute 1

Arbitre: Fabien Laforge.

Cartes jaunes: Mottet, Pessotto ; Tossings, Colson, B. Delville, Corman.

Buts: Bisconti (1-0, 5e), Neerdael (2-0, 18e), Moulin (3-0, 45e), Dirix (3-1, 70e), Neerdael (4-1, 80e).

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Adam (75e Goosse), Bisconti (89e Crupi), Moureaux (73e Ngoie), Moulin, Hubeaux, Mottet, Gilson, Honay, Neerdael, Pessotto (86e Beaujean).

ELSAUTE: François, D’Affnay, G. Delville, Fassin, B. Delville, Roggemans (50e Filali), Tossings (63e Dohogne), Colson, Dirix, Lefort (66e Ameur), Campo (66e Corman).