Elsaute B balaye Spa en P3D : et dire que cette équipe va encore progresser : "Il faudra être régulier" (photos)

"Nous voulions effectuer un travail de sape au niveau de la possession et du rythme pour fatiguer les spadois, expliquait Dejan Botic, le coach étoilé. Nous espérions également partir dans leur dos mais les Spadois étaient fort bas tandis nous péchions dans l’avant-dernier geste."

"Ils avaient le ballon mais nous étions bien en place et ils n’avaient pas d’occasion, confirmait Didier Delhez, le mentor spadois. J’ai demandé à mes gars de continuer comme ça mais après moins d’une minute, on leur offrait le 0-1 et c’était terminé. On est tombé sur une très belle équipe elsautoise, surtout quand elle peut compte sur deux ou trois joueurs d’expérience. J’ai joué Saint-Vith et Butgenbach mais Elsaute B, c’est encore meilleur."

Quarante secondes après la reprise, Hanssen trouvait Piette qui ouvrait la marque d’une jolie reprise de volée (0-1). Dans la foulée, Maréchal loupait le 0-2 mais il se rachetait à la 52e.

Monté au jeu, Daukandt servait parfaitement Wirtzfeld puis Gutkin qui portaient le score à 0-4.

"Nous avons su profiter du boulot réalisé avant la pause et nous avons été bien meilleurs dans les combinaisons, analysait Dejan Botic. C’est une victoire très positive qui nous fait du bien après 4 partages d’affilée. J’ai félicité mes garçons, ils doivent désormais apprendre à être plus attendus et à se montrer patients face à un bloc bas. Le plus compliqué sera sans doute de faire redescendre tout le monde les pieds sur terre durant la semaine. Cette saison en P3D, pour terminer dans le haut du classement, il faudra être régulier."

Avec 6 points au compteur après 7 rencontres, Spa fait évidemment la grimace.

"J’ai vu énormément d’envie chez nos jeunes adversaires. De notre côté, certains viennent juste pour passer leur dimanche après-midi", concluait Didier Delhez.

Spa 0 – Elsaute B 4

Arbitre: M. Dodémont.

Carte jaune: Piette.

Buts: Piette (0-1, 46e), Maréchal (0-2, 52e), Wirtzfeld (0-3, 89e), Gutkin (0-4, 90e+1)

SPA: Bechoux, Bassleer, Schartz (80e Fares), Yürük (63e Heindrichs), Jaspar, Duckers (46e Brisbois), Dalkenne, Schmitz, Emonts-Botz, Formatin, Masson.

ELSAUTE B: Breuer, Hiligsmann (82e Burelli), Vandermeulen, Hanssen, D’Acquisto, Piette (74e Gutkin), Rogister, El Abbadi (80e Wirtzfeld), Bouanani, Lecloux, Maréchal (66e Daukandt).