East Belgian Rally 2022 : « Avec la pluie, c’était un autre rallye » (photos)

"Dans la deuxième boucle, j’ai commis trois erreurs en deux étapes spéciales", grimaçait le Malmédien. "C’était vraiment compliqué sous la pluie avec des pneumatiques qui n’étaient pas adaptés. Il ne faut pas oublier que c’est ma première saison avec une voiture de pointe. Même si tout le monde attend que nous gagnions une première épreuve, je fais le mieux que je peux en continuant à progresser. Comme tout compétiteur, j’en veux toujours plus, surtout sur un parcours que j’apprécie, mais avec la pluie c’était un autre rallye. Nous signons malgré tout un nouveau podium en confortant notre deuxième place au championnat derrière un gars du niveau mondial."

Malgré un choix de pneumatiques différent de ses deux adversaires pour la dernière boucle, il devait se contenter de la troisième place finale, juste devant Cédric Cherain, auteur d’une formidable course avec sa Porsche.

"Cette auto me convient bien", souriait-il à l’arrivée. "Je commence à me sentir à l’aise pour assurer le spectacle tout en gérant les gaz. Par moments je me prendrais même presque pour Patrick Snijers. Mais aujourd’hui, le plus important était de remporter la catégorie GT et de marquer des points précieux pour le titre."

En prenant la cinquième place, Kevin et Marco Hommes (Skoda Fabia) se montraient les meilleurs germanophones, alors que Tom Rensonnet, septième du classement général avec sa Renault Clio s’imposait en RC4 et en Junior, non sans avoir signé onze meilleurs temps sur douze.

"Ce fut un rallye parfait avec des spéciales qui me conviennent bien, même si le choix des pneumatiques était compliqué", se réjouissait le Heusytois après avoir devancé Charles Munster (Opel Corsa), troisième junior.

Enfin, on soulignera la victoire de Jonathan Georges et Pierre Lemaire (Renault Clio) dans le classement réservé aux équipages utilisant des pneus conventionnels.