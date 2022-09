Évolution du score: 10e: 25-27, 20e : 38-36 (13-9), 30e : 59-40 (21-4), 40e : 85-63 (26-23).

DISON-ANDRIMONT: Closset 6, Porignaux 2, Lodomez 7, Petit C. 9, Kpako 29, Sayeh 5, Petit M. 9, Toussaint 9, Haot 9.

Le premier quart-temps aura permis aux Andrimontois - privés de Chikhaoui - de refaire leurs dix points de handicap face à des Spadois qui évoluent deux échelons plus bas en championnat. Les locaux ont ensuite attendu la reprise et un troisième acte (21-4) pour se démarquer. "Nous avons mieux joué en équipe, le travail aux entraînements de la semaine écoulée a porté ses fruits", apprécie Didier Franceschi, le coach de Dison-Andrimont qui attendait une réaction des siens après la première défaite concédée en championnat. "On livre deux premiers quarts corrects mais la défense était trop permissive. Je demande de resserrer les boulons à ce niveau durant la pause et notre adversaire ne marque plus que quatre points dans le troisième acte. Ce qui me permet de faire tourner le banc par la suite."

Au tour suivant, Dison-Andrimont rencontrera encore une P3 en déplacement à Ste-Walburge E.

Theux 81 - RBC Cr. Oupeye (+5) 84

Évolution du score: 10e: 8-22, 20e : 25-42 (17-20), 30e : 52-70 (27-28), 40e : 81-84 (29-14).

THEUX BC: Liégeois 24, Rondoz 2, Caro 9, Caro 7, Baikry 11, Toussaint 2, Caubergh 12, Boussmane 10, Massin 0, Lentz 0.

Theux abordait cette rencontre privé de Klassen et Barbay blessés.

"On commence très mal, ça devient une très mauvaise habitude", regrette le coach Sébastien Hella. "On n’a pas su rivaliser avec l’intensité et l’impact physique adverse. J’attendais une réaction, elle a mis du temps à venir."

Mené 25-42 à la pause, Theux livrait une meilleure seconde partie de rencontre. "Par un changement de défense, on arrive enfin à limiter Machiroux et Lozina, les deux meilleurs joueurs adverses. On retrouve du jeu et de la réussite, on a même un shoot ouvert pour forcer la prolongation... Très bon retour de Guillaume Liégeois qui a tiré l’équipe. À noter que Gauthier Pieffer va nous rejoindre car il est de retour en Belgique suite à un changement au niveau professionnel."

Vail. Jupille B (+ 10) 79 - RBC Welkenraedt 54

Évolution du score: 10e: 28-17, 20e : 41-35 (13-18), 30e : 64-43 (23-8), 40e : 79-54 (15-11).

RBC WELKENRAEDT: Mond 7, Leemans 19, Hensen 7, Delhez 15, Touette 6.

On espérait voir les Welkenraedtois décrocher un premier succès cette saison face à un adversaire qui milite deux divisions plus bas en championnat. Mais, fort de ses dix points de handicap, Jupille B filait à 28-17 au terme du premier acte. Les cinq rescapés de Welkenraedt (Mond, Leemans, Hensen, Delhez et Touette) remportaient le second (13-18). Mais sans la moindre rotation possible, ils manquaient une nouvelle fois de jus et ne pouvaient rien revendiquer à la reprise.

"On était pourtant revenu à 3 points avant la blessure de Lemmans…", détaille Gino Fortuna. "On ne peut que tenter de limiter la casse par la suite."

Alleur C (+5) 66 - Casino Spa 81

CASINO SPA : Pluys 12, Piron 4, Rossinfosse 10, Huby 19, Hendrick 24, Cornet 0, Mathieu 2, Beauve 10.

Les Spadois passent facilement et seront opposés à la P3 de Jupille B au tour suivant.