Pour le BC Verviers (R1) - en déplacement au Fresh Air (dimanche, 14h), une R2 - l’occasion est belle de confirmer la première victoire décrochée en championnat une semaine plus tôt et de poursuivre ainsi la route dans cette compétition.

"On doit continuer sur la lancée de la semaine dernière", confirme le coach Quentin Desert qui sera privé de Léonard et Lehro blessés. "On risque de jouer une équipe très athlétique qui voudra mettre du rythme. À nous de gérer ça. L’ambition, c’est de proposer une basket qui évolue de semaine en semaine et donc de voir qu’on a progressé depuis la semaine dernière."

Aubel (R2) sera content de disputer enfin une partie à domicile (dimanche, 15h30) mais aura fort à faire face à la R1 de Waremme. Lambot fera son retour dans l’effectif mais manquera sans doute un peu de rythme, Glaude est en vacances.