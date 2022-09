Ainsi, en fin de rencontre, Mathieu Cornet reprend un coup-franc qui est dévié dans la confusion par le Calaminois Islamovic en direction de son propre but, mais repoussé immédiatement hors des cages par son équipier Bastien Hungs. L’arbitre accorde le but aux Unionistes: les joueurs et le staff germanophones criant au scandale, se sont tout de suite dirigés vers l’arbitre pour lui faire part de leur mécontentement. Rien n’y fera: le 2-2 est bel et bien accordé.

« Des yeux bioniques ? »

"Quand je vois les réactions des joueurs, je doute. Si le juge de ligne, qui est tout au bout, arrive à dire que le ballon est rentré, soit il a des yeux bioniques ou c’est de la malhonnêteté. C’est dommage pour nous" dixit l’entraîneur de l’Union Kelmis Alex Digregorio, avant d’évoquer l’aspect plus sportif des choses.

"Avant le match, on venait pour gagner. Sur 15 joueurs, j’en avais 11 qui n’ont jamais joué en national. On sait qu’on ne boxe pas dans la même catégorie, mais on venait pour gagner. On a adopté un système différent de d’habitude, plus défensif parce qu’en face il y avait beaucoup de qualités. Les gars ont vraiment bien appliqué tout le plan et ça a fonctionné à merveille. Mais il faut savoir accepter qu’il y a parfois d’autres paramètres qu’on ne sait pas maîtriser comme ce goal accordé à la toute fin…"

Clairement, ce 2-2 de Rochefort, on ne le digère pas du côté de La Calamine.

Rochefort 2 – La Calamine 2

Arbitre: Thomas Spillemaekers

Cartes jaunes: T. Cornet, Lambert, Étienne, Laloux, Said, Hubert (70e), Bultot.

Buts: T. Cornet (0-1, 12e), M. Cornet (1-1 sur penalty, 18e), Hungs (1-2, 77e), M. Cornet (2-2, 90e)

Rochefort: Lentz, Rémy, Ouedraogo (14e Lambert), Said, Sbaa, Uhia, Akwasi, Cornet, Laloux, Monmart, Étienne (81e Senga).

Aywaille: Joiris, Smits, Hubert (75e Islamovic), Aritz, Remacle (58e, Bennane), Lufuankenda (88e Van Melsen), Gerrekens, Hungs, Volont, Bultot, Cornet.