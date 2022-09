Bim, bam, Bong: Raeren émerge face à Richelle

"Après la première mi-temps, je pense que l’on menait aux points", dira à raison Benoît Waucomont, le T1 de Richelle.

Côté raerenois, Éric Vandebon a profité de la pause pour faire passer un message. "J’ai senti mon équipe timorée en première période. On avait des situations, mais on manquait de justesse. À la mi-temps, je leur ai demandé d’oser." À la 68e minute, les Raerenois passent pourtant près de la douche froide. Mais la tentative lointaine de Chaillou heurte le poteau, la tête de Longaretti puis la barre… Juste après, capitaine Bong alerte une première fois Rausin avant de conclure victorieusement une superbe combinaison initiée par Stochkov puis Klauser. Boosté par son but, Raeren prend définitivement le dessus sur une formation richelloise accusant le coup.

"On avait besoin de cette victoire, disait le coach raerenois Vandebon à l’issue des débats. Tout n’était pas parfait, mais je suis satisfait de l’esprit de groupe et des trois points." Son homologue Benoît Waucomont n’était pas abattu outre mesure. "Par rapport à nos deux dernières prestations, on a proposé un meilleur contenu. Je suis un peu frustré de revenir sans point(s) mais j’étais quasiment plus déçu la semaine dernière après le point pris à Mormont qu’aujourd’hui. Pour moi on a été légèrement supérieur en première mi-temps, en deuxième ça a été l’inverse. 7/15 c’est un peu peu, mais ce n’est pas mal non plus. On sait qu’on n’aura pas une saison facile, avec un plus petit noyau."

Richelle 0 – Raeren-Eynatten 1

Arbitre: M. Gabriel

Cartes jaunes: Schenk, Servais, Schyns, Waucomont.

But: Bong (0-1), 71e

RICHELLE: Rausin, Leroy, Servais, Simon, Pezzin, Lanckohr (82e T. Halleux), Custinne, Schyns, Chaillou (76e Diallo), Boulton, Schenk (69e Romero).

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Kupper, Bonnechère, Stoffels, Bissen, Stochkov (86e Akdim), Lauffs, Evertz, Piron (69e Pousset), Bong (80e Gaillard).