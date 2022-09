Évolution du score: 10e : 22-13, 20e : 44-30 (22-17), 30e : 55-45 (11-15), 40e : 68-54 (13-9).

HERVE-BATTICE: Collignon 3, David 7, Henrard 8, Poussart 4, Lizin 9, Antoine 12, Borlée 12.

C’est avec une équipe déforcée - Bonvoisin et Cosentino absentes - que Herve-Battice abordait ce déplacement. "Et encore meurtri par la décision injuste de l’AWBB qui nous a fait perdre le match pourtant gagné face à Liège Panthers", regrette le coach, Alain Denoël. "Est-ce la raison qui explique notre début de rencontre loupé ? Les filles n’étaient pas prêtes sur les consignes qui avaient été données concernant le rebond et le tir à 3 points."

En cinq minutes, Herve-Battice concédait en effet cinq rebonds offensifs et encaissait sept tirs à 3 points sur la première mi-temps. "J’ai très vite dû prendre un temps mort car La Rulles filait à 14-7", explique le T1. "De quoi stopper l’hémorragie mais sans amorcer un retour."

Lueur d’espoir à la reprise lorsque Herve-Battice signait un 0-8 mais les visiteuses retombaient tout aussi vite dans leurs travers. "On a manqué de tout", conclut Alain Denoël. "De précision avec des stats de 5/24 à 3 points ou encore un 10/21 aux lancers francs, de cohérence en attaque, de respect des consignes… Nous voilà derniers avec une défaite qui compte double puisque le forfait infligé face à Liège nous fait perdre un point de plus au général. Il faut se remettre au boulot pour quitter cette place peu enviable !"