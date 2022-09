Aywaille s'offre le derby face à Sprimont (1-0)

"Le centre de Manu (Soto Munoz) était parfait. Je l’ai senti arriver et j’ai pu anticiper la trajectoire du ballon." Voilà comment Alexandre Famerie (Aywaille) racontait, en quelques mots et tout sourire, son but inscrit de la tête peu après la demi-heure. Un but qui offrira la victoire dans le derby face à Sprimont.