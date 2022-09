"On n’a pas eu assez d’occasions en première période mais on a bien posé nos bases. J’ai rappelé à la pause qu’on devait se montrer plus concret et prendre l’avance pour éviter de ramasser un bête but" raconte Selatine Deniz, le coach de Malmundaria.

Message bien reçu puisque dès la reprise, Florian Samray adresse un superbe centre en direction d’Adrien Crosset, qui donne l’avantage aux Dragons d’une belle tête piquée (1-0, 47e). Et quand le coach local évoquait le fait de prendre un but stupide, c’est ce qui aurait pu arriver. Car Romain Jacob a failli tromper son gardien en détournant un centre anodin vers son propre but, qu’il a finalement dégagé en corner. Après cette seule alerte et pour éviter de se faire rejoindre, c’est à nouveau Crosset qui va faire parler la poudre, en signant son doublé sur un splendide coup-franc direct (2-0, 60e).

Fize est K.-O. et ne se relèvera pas de ce double coup dur. Les Dragons vont terminer la rencontre en gérant la dernière demi-heure et ce, sans fausse note. "La victoire est méritée, à tous niveaux. Les débats étaient plutôt équilibrés en début de rencontre, puis nous sommes montés en puissance. On a bien maitrisé notre sujet et on n’a pas permis à Fize de trouver les ressources pour réagir quand on a pris l’avantage. C’était une prestation aboutie de notre part et ça contraste avec la déception de la semaine dernière. D’ailleurs, je tiens à dire que le trio arbitral a été excellent", souligne Selatine Deniz.

Malmundaria 2 – Fize 0

Arbitre: M. Gastaldello.

Carte jaune: Denis.

Buts: Crosset (1-0, 2-0, 47e, 60e).

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec (84e Dupont), Denis, Custinne (75e Jacob), Krings, Vicqueray (80e Geelen), Crosset (84e Simon).

FIZE: Firquet, Damsin (88e Zielonka), Sbaa, Reuter, Nzembo, Eyckmans, Vandervost, Da Silva (65e Mattiuzzi), Wagemans (73e Wynants), Massar, Licour.