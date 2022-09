Abdou Akdim délivre Dison, auteur d’un « mois de septembre parfait »

De fait, en première période, ce sont surtout les Stadistes qui ont souffert, Ifoni (10e) et Perrey (42e) trouvant chacun à leur tour la transversale. Bien payé au repos (0-0), Dison a redressé la tête en seconde période, sans pour autant se montrer très dangereux offensivement. Il aura fallu attendre la montée au jeu du jeune Abdou Akdim pour débloquer le marquoir. "Ça a été beaucoup d’efforts fournis pour obtenir ces trois points. Mais il y a aussi des solutions avec les jeunes qui arrivent comme Thomas Binot qui reprend, Abdou qui rentre et qui marque et Loris (La Delfa) qui s’est offert plusieurs opportunités", souligne le T1. "Ça a remis de la fraîcheur dans le jeu", explique Christophe Kinet, conscient du travail qui reste à effectuer mais heureux du bilan comptable actuel. "Le niveau est plus élevé et le rythme ne baisse pas, on doit s’y habituer pour monter en puissance", souligne l’entraîneur.

De son côté, l’unique buteur du jour était évidemment très heureux de libérer son équipe. "Je suis content, le coach m’a fait confiance et m’a fait rentrer. J’ai marqué mais c’est le fruit du travail de tout le monde car on a gagné en équipe", indique l’attaquant. "Le ballon est venu, je n’ai pas réfléchi et j’ai frappé du plat du pied", reprend Abdou Akdim pour évoquer son tout premier but pour Dison. Une première synonyme de précieuse victoire qui permet à Dison de se hisser… en tête, à égalité avec Warnant et Acren-Lessines.

Dison 1 – Seraing B 0

Arbitre: M. Ledda.

Cartes jaunes: Clerbois, Lukebadio.

But: Akdim (1-0, 85e).

DISON: Rico-Garcia, Leers (59e Binot), Schillings, Mara, Clerbois, Teruel, Demarteau (68e La Delfa), Meunier, Godard, Manfredi, Legros (81e Akdim).

SERAING B: Ousmane, Stasse, Augugliaro, Solheid, Lukebadio (83e Legai), Bunchukov, Renzulli, Serwy (68e D’Asaro), Miceli (68e Katanga), Perrey (79e Di Crescenzo), Ifoni.